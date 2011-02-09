به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر باکیده مدیر اجرایی موسسه امور جشنوارههای فیلم با اعلام این خبر گفت: نظر به تمایل هم میهنان در زمینه برپایی جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد سینمایی کشور در شهرستانها و همکاریهایی که در استانهای مختلف در این زمینه صورت گرفته است، از امروز بیست و نهمین دوره جشنواره فیلمفجر همزمان با تهران در شش استان (هشت شهر شیراز، مشهد، اصفهان، ساری، چالوس، گرگان، اهواز و آبادان) با نمایش 74 عنوان فیلم از بخش مسابقه سینمای ایران (سودای سیمرغ) آغاز میشود.
استانهای خراسان رضوی از 20 بهمن (تعداد فیلم 20 عنوان)، فارس از 20 بهمن (تعداد فیلم 20 عنوان)، اصفهان از 20 بهمن (تعداد فیلم 20 عنوان)، مازندران از 24 بهمن (تعداد فیلم 8 عنوان)، گلستان از 24 بهمن (تعداد فیلم 5 عنوان) و خوزستان از 26 بهمن (تعداد فیلم 11 عنوان) فیلم نمایش میدهند.
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