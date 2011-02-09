عملیات اجرایی 602 واحد مسکن مهر در آمل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رئیس اداره مسکن و شهرسازی آمل عصر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه ها گفت: این طرح در قالب سه پروژه بزرگ توسط بخش خصوصی و دولتی اجرایی در سه بلوک، 90واحدی ودو بلوک 256 واحدی در منطقه قرق شهر آمل، خیابان طالب آملی و روستای خشکرود بخش امامزاده عبدالله آمل اجرایی شد.

محسن غفاری تصریح کرد: 26هزارمتر زمین مورد نیاز 256 واحدی روستای خشکرود بخش امامزاده عبدالله آمل دراجرای این طرح توسط این اداره تهیه و به سرمایه گذارآن به صورت اجاره 99 ساله واگذار شده است.

غفاری اضافه کرد: بخش دیگری از زمین 256 واحدی قرق و خیابان طالب آملی که به ترتیب 19هزار و چهار هراز مترمربع است، توسط سرمایه گذاران تهیه شده است.

وی، میزان تسهیلات پرداختی از سوی دولت به اجرای این طرح برای هر واحد 200میلیون تا 250میلیون ریال به صورت سنتی و صنعتی سازی اعلام کرد و ادامه داد: با بهره برداری ازاین واحدها که تا هفته دولت سال آیده اعلام شد، 602 خانوار صاحب مسکن خواهد شد.

رئیس اداره مسکن وشهرسازی آمل به آخرین وضعیت مسکن مهر در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون دوهزار و995 واحد قرارداد با متقاضیان منعقد شده و پی سازی دو هزار و 350 واحد دیگر به پایان رسیده است.

غفاری با اشاره به اینکه اسکلت هزار و640 واحد نیز اکنون به پایان رسیده است، اضافه کرد: 800 واحد دیگر در مرحله سفت کاری وحدود 400 واحد هم اکنون نازک کاری را تمام کرده است.

وی با تاکید براینکه تمامی واحدهای مسکن مهر تا سال 90 باید تکمیل و تحویل متقاضیان شود، یادآورشد: بخش زیادی از این واحدهای درحال ساخت تا هفته دولت و دهه فجر سال آینده بهره برداری خواهد شد.

شهرستان آمل بیش از 370هزار نفر جمعیت دارد.