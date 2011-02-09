هر فاز پارس جنوبی روزانه ده میلیون دلار برای کشور درآمد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رضا رحیمی عصر امروز چهارشنبه در جشنواره صنعت و معدن خراسان رضوی در مشهد، اظهار داشت: تلاش مهندسان ما تحریم ها را تبدیل به فرصت کرده است و ما امروز به تولید 200 درصدی در بخش پتروشیمی و صدور 13 میلیون تن از این فرآورده رسیده ایم.

رحیمی با تشریح آثار مثبت سیاستهای دولت، در بخش مسکن، توقف جهشهای کاذب را به نفع طبقه محروم دانست و گفت: در سال جاری 950 هزار واحد مسکونی در شهرها و 960 هزار واحد در روستاها خواهیم ساخت.

وی گفت: صادرات صنعتی از 5/16 به 64 میلیارد دلار افزایش یافته است، این در حالی است که در سایر بخش ها نیز 70 درصد صنعت کشور بومی شده است.

بودجه 117 میلیارد تومانی دولت برای توسعه کافی نیست

رحیمی با اشاره به بودجه 117 هزار میلیارد تومانی دولت این رقم را برای توسعه ناکافی دانست و با اشاره به تاسیس صندوق توسعه ملی با همکاری مجلس و دولت گفت: در سال آینده از این محل 14 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت پول داده خواهد شد.

رحیمی رقم تورم را 8/10 درصد اعلام کرد و گفت: در بخش گندم ضمن اینکه 2 میلیون تن گندم صرفه جویی کرده ایم که صادر خواهد شد 90 درصد مردم نیز در سطح کشور از کیفیت پخت نان رضایت دارند.

وی در ادامه سخنانش با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی گفت: با بازنگری در روش پرداخت تسهیلات و نظارت بیشتر جلو تبانی ها را می گیریم تا نزول خواری و بهره زیاد در کشور وجود نداشته باشد.

وی گفت: ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با افرادی می جنگیم که وام گرفته اند و با این پول هنگفت وام شخصأ موسسه مالی زده اند.

رحیمی در مورد ظن و گمان ها درباره خودش گفت: افرادی که در روز روشن 300 هکتار زمین را می بلعیده اند و در دولت دکتر احمدی نژاد جلوشان را گرفته اند این حرف ها را می زنند ما نمی گذاریم کسانی 70 میلیارد تومان وام بگیرند و جوانی برای 2 میلیون تومان بماند.

نظام بانکی ما برازنده نظام نیست

وی افزود: فردی 160 میلیارد تومان وام گرفته و فقط 16 میلیارد تومان وثیقه گذاشته است، این باید اصلاح شود، سیستم سالم نیست، نظام بانکی ما برازنده جمهوری اسلامی نیست.

وی در پایان با بیان اینکه کشور ظرفیت 150 میلیون تن ترانزیت را دارد، خاطر نشان کرد: از همه ظرفیت ها برای شکوفایی کشور و رفاه مردم استفاده می کنیم.

وی آنگاه از طریق ویدئوکنفرانس 32 طرح صنعتی را که 6 هزار و 672 میلیارد ریال سرمایه گذاری، برای راه اندازی آنها صورت گرفته است را افتتاح کرد.