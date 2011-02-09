نیروهای آمریکایی در جرایم سازمان یافته نقش دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "جواد الحسناوی" تاکید کرد: نیروهای آمریکایی در بسیاری از جرایمی که علیه مردم عراق رخ می دهد، نقش دارند.

وی افزود: نیروهای آمریکایی و شرکتهای خصوصی در ربودن کودکان و فروش آنها به باندهای تبهکار و تجارت زنان عراقی نقش قوی دارند.

الحسناوی تصریح کرد: فراکسیون الاحرار به طور جدی موضوع را در مجلس پیگیری خواهد کرد و از دولت خواهد خواست که هر چه سریعتر این موضوع را فیصله دهد.

وی خواستار افزایش بودجه وزارتخانه های امنیتی مانند کشور، دفاع و دیگر دستگاههای مربوطه مانند اطلاعات و مبارزه با تروریسم برای کنترل این باندهای سازمان یافته شد.

این عضو فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر از افزایش جرایم سازمان یافته از زمان اشغال عراق به وسیله آمریکا در سال 2003 خبر داد.