5500 سند برای خانه های روستایی دماوند صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، حیدر حامدی در آیین گشایش طرح هادی روستای "مومج" از بخش مرکزی شهرستان دماوند که با حضور فرماندار، بخشدار مرکزی، رئیس جهاد کشاورزی و جمعی از اهالی این روستا برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای هادی در مناطق روستایی به منظور تجدید حیات و توسعه موزون پروژه های عمرانی این نواحی اجرا می شود.

این مسئول در خصوص طرح هادی روستای مومج گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیرامون طرح هادی روستای مومج که همراهی فرمانداری دماوند، بخشداری مرکز این شهرستان و مردم این روستا را درپی داشت موفق به اجرای یک کیلومتر طول مسیر، پنج هزار و 102 مترمکعب خاکبرداری، 343 متر جدولگذاری، هزار و 137 مترمکعب عملیات سنگی و سه هزار و 700 متر زیرسازی و آسفالت شده و بخشهای باقی مانده آن نیز در سال جاری به اتمام خواهد رسید.

وی ادامه داد: نباید در اجرای طرح هادی روستای مومج از تلاشهای بی دریغ آقای معتمدنیا فرماندار اسبق شهرستان دماوند غافل شد چراکه ایشان در پاره ای از مواقع شخصا امور اجرایی این طرح را برعهده می گرفت.

حامدی پیرامون اعتبار ریالی این طرح عنوان کرد: طرح هادی روستای مومج با اعتباری بالغ بر 330 میلیون تومان اجرا شد و تامین دیگر هزینه های مالی این طرح نیز مستلزم مساعدت فرمانداری شهرستان دماوند است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دماوند از صدور بیش از پنج هزار و 500 سند روستایی در این شهرستان خبر داد و افزود: خوشبختانه تاکنون پنج هزار و 500 سند مالکیت برای اماکن مسکونی مناطق روستایی شهرستان دماوند صادر شده که از این میان، 130 سند مربوط به روستای مومج است.

این مسئول بیان داشت: درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند از اعضای شورای اسلامی روستا و دهیاران این نواحی همکاری بیشتر با نهاد مذکور جهت تکمیل پرونده دیگر خانه های مسکونی و اخذ سند مالکیت است.

وی پیرامون مزایای این اسناد خاطرنشان کرد: وجود مدرک ملکی قطعی و کاهش اختلافات موجود میان اهالی مناطق روستایی از جمله مزایای مثبت اخذ سند مالکیت برای خانه های این نواحی است.

دماوند بستری مناسب جهت سرمایه گذاری

فرماندار شهرستان دماوند نیز در ادامه این مراسم طی سخنانی خاطرنشان کرد: در ایام الله دهه فجر آنچه که بیش از هر چیز حائز اهمیت است زنده نگه داشتن یاد و خاطره حضرت امام(ره) است.

نورمحمد فردی ادامه داد: اگر امامت رهبری فرزانه همچون خمینی کبیر بر پیشانی این نهضت مقدس نمی درخشید ایران اسلامی همچنان در حسرت کسب استقلال و آزادی باقی می ماند.

این مسئول تاسی از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را چراغ راه آینده ملل جهان دانست و افزود: امروزه درسهای برگرفته از مکتب امام راحل(ره) به مدد ملل جهان آمده که قیام اسلامی مردم مصر و تونس مویدی بر این مدعی است.

وی بیان داشت: اگر ملت ایران می خواهد همچنان راه آزادی و عزت را بپیماید می بایست فرمایشات امام راحل(ره) و نایب برحق ایشان رهبر معظم انقلاب را به کار بسته و بدان عمل کند.

فردی با تاکید بر لزوم قیاس خدمات پیش و پس از انقلاب اظهار داشت: در سالهای پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی و برغم وجود درآمدهای هنگفت نفتی خدمات مناسبی به مردم ارائه نمی شد اما امروزه خدمات رفاهی نواحی روستایی با افزایش قابل توجهی همراه شده است.

این مسئول دماوند را بستری مناسب جهت سرمایه گذاری خواند و افزود: دماوند دارای قابلیتهای بسیاری است که درصورت جذب سرمایه های بخش خصوصی و تبدیل آنها به بالفعل می توان معضل بیکاری را از این دیار ریشه کن کرد و مجموعه مدیریتی شهرستان دماوند با آغوش باز از سرمایه گذاران استقبال خواهد کرد.

بخشدار مرکزی شهرستان دماوند خدمت به مردم را عبادت خواند و گفت: خدمت رسانی به مردم بویژه اهالی مناطق روستایی عبادت است و مسئولان می بایست قدر این فرصت و نعمت الهی را بدانند.

موسی بهرامی با اشاره به سالهای پیش از انقلاب اسلامی شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: در سالهای پیش از انقلاب اسلامی، شهرستان دماوند منطقه امن و مخفیگاه بسیاری از یاران امام راحل(ره) بود.

این مسئول ادامه داد: در آن سالها مردمان شهرستان دماوند با ایمان به خدا، رهبری امام راحل، بدون توجه به تهدیدهای رژیم طاغوت و با شجاعت در مقابل نظامیان گارد شاهنشاهی مقاومت کرده و در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی سهیم بودند.

وی پیرامون طرح هادی روستای مومج اظهار داشت: این طرح که امروز به بهره برداری رسید می تواند توزان در توسعه را به روستای مومج هدیه کرده و شکلی زیباتر بدان ببخشد.

بخش مرکزی دماوند، نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و مجموعا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" این بخش، 36 منطقه روستایی وجود دارد.