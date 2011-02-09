اولین موسسه جامع خدمات روانشناختی در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، گلنسا آقامحمدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موسسه 'کاوش روان بهاران' به صورت تخصصی در زمینه مشاوره و روانشناختی فعالیت می کند افزود: این موسسه با یک تیم مجرب روانشناسی و روان سنجی به دنبال کاهش آسیب های اجتماعی و ایجاد توانایی تطابق در افرادی می باشند که نتوانسته اند خود و نیازهایشان را با جامعه و پیشرفت های آن منطبق سازند.

وی با اشاره به محور فعالیت های این موسسه ادامه داد: این موسسه در چهار محور اصلی فعالیت خواهد کرد که آموزش مهارت های زندگی در زمینه فرزند پروری، ازدواج موفق و شاد زیستی جزو اصول اولیه آن است.

آقا محمدی، روان سنجی و انجام تست های هوش و استعداد و آزمون های روانی را از دیگر فعالیتهای این مرکز برشمرد و اظهار داشت: مشاوره و روان درمانی در زمینه های استرس مشاوره تحصیلی، شغلی، خانواده و تربیتی و همچنین مهارت یادگیری و اختلالات یادگیری نیز بعد سوم فعالیت های مرکز کاوش روان بهاران است.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان خاطرنشان کرد: انجام تحقیقات و پژوهش های علمی در زمینه مشاوره و روانشناسی نسبت به آسیب های اجتماعی استان زنجان می تواند تاثیر مثبتی در کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ناهنجاری در سطح استان داشته باشد.

آقامحمدی افزود: موسسه کاوش روان بهاران در زمینه پژوهش نیز فعال بوده و در شاخه های مختلف مانند طراحی یک تحقیق ، مشاوره در زمینه گسترش طرحهای تحقیقاتی وپژوهش فعالیت خواهد کرد.

وی همچنین از اهدا 20 میلیون ریال کمک نقدی برای توسعه این موسسه از سوی سازمان بهزیستی خبر داد و یادآورشد: عملکرد این موسسه همسو با فعالیت های سازمان بهزیستی خواهد بود.