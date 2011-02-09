شش پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی در خدابنده افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئیس اداره راه وترابری شهرستان خدابنده گفت: پنج پروژه راه روستایی در بخشهای مختلف این شهرستان همزمان با فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید.

فیاض بیگدلی این پروژه ها را شامل بهسازی و آسفالت راههای روستایی 'کنگگ، کهل آباد، کهریز، بلگشیر به رحمت آباد و گمش تپه به بیگم آغا ' عنوان کرد.

وی یادآورشد: برای اجرای این پروژه ها درمجموع به طول 16.5کیلو متر اعتبار بالغ بر 10میلیارد ریال صرف شده است.

بیگدلی افزود: همچنین همزمان با این ایام مبارک،ساختمان راهدارخانه گرماب کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان خدابنده میزان راههای روستایی این شهرستان را 880 کیلومتر بیان کرد و افزود: 540کیلومتر از راههای روستایی این شهرستان، از راه مناسب آسفالته برخوردار هستند.