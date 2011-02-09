حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22بهمن مورد تفسیر دشمنان نظام قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی در جمع خبرنگاران با تبریک ایام الله دهه فجر ،اظهار داشت: انقلاب اسلامی با ماهیت دینی و براساس آموزه های حکیمانه امام خمینی (ره) بوقوع پیوست و با درایت مقام معظم رهبری امروز به جایگاهی رسیده که به الگویی برای کشورهای منطقه و جهان اسلام تبدیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای انقلاب در بخشهای مختلف گفت: استقلالی که هم اکنون ایران اسلامی دارد بزرگترین دستاورد انقلاب است در کنار آن پیشرفت های بزرگی که در بخش های مختلفی همچون انرژی هسته ای و غیره بدست آمده حاصل خون شهدا و درایت های امام (ره) و مقام معظم رهبری است.

هاشمی با اشاره به وضعیت استان کرمانشاه در بخش های مختلف و مقایسه آن با قبل از انقلاب گفت: امروز به لطف انقلاب اسلامی دهها سد در استان ساخته و یا در حال ساخت است،بیش از 80هزار دانشجو در رشته های مختلف در این استان در حال تحصیل هستند و همچنین 52درصد صادرات به کشور عراق از طریق این استان صورت می گیرد،اینها تنها بخشی از تاثیرات انقلاب در استان است.

وی همچنین از به نتیجه رسیدن 500 طرح تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در استان کرمانشاه در دهه فجر امسال با اعتباری در حدود نه هزار میلیارد ریال خبر داد و آن را نتیجه نگاه توسعه و عدالت مدار نظام به استان کرمانشاه توصیف کرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با دعوت از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن،خاطر نشان کرد: خلق حماسه ای دیگر در این روز باعث نا امید شدن و خنثی کردن توطئه های دشمنان نظام خواهد شد .