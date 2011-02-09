خراسان رضوی 300 طرح صنعتی نیمه تمام دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در حاشیه جشن صنعت و معدن خراسان رضوی، عصر امروز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: این پروژه ها که برخی از آنها 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند با 800 میلیارد تومان اعتبار جدید در خدمت تولید و اشتغال کشور قرار می گیرد.

وی گفت: با راه اندازی این پروژه ها 12 هزار شغل جدید برای جویندگان کار در خراسان رضوی ایجاد می شود.

شافعی با اشاره به بحث معوقه های بانکی گفت: بی تردید این بدهیها باید به سیستم بانکی برگردد و در اختیار توسعه کشور قرار گیرد اما باید دولت به افرادی که وام خود را درست هزینه کرده اند و دچار مشکل شده اند مساعدت کنند.

وی برقراری سسیستم گشایش اعتبار داخلی، برای واحدهای صنعتی را گامی برای حل مشکل نقدینگی و مواد اولیه کارخانجات دانست.

