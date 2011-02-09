شورای سیاستهای راهبردی طرحی خارجی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "محمد سعدون الصهیود" گفت : شورای سیاستهای راهبردی طرحی بین المللی است که برای راضی نگه داشتن شخص خاصی نیست.

وی افزود: شورای مذکور برای راضی نگه داشتن ایاد علاوی نیست، بلکه هدف از آن تضعیف دولت مرکزی است، زیرا هدف این طرح ایجاد دولت در داخل دولت است.

الصهیود اظهار داشت : شورای سیاستهای راهبردی محال است که به پارلمان راه یابد و قانونی برای آن وضع شود، زیرا در مغایرت آشکار با قانون اساسی قرار دارد.

این عضو ائتلاف اتحاد ملی عراق تصریح کرد: شورای سیاستهای راهبردی تغییری در اوضاع صورت نمی دهد. فهرست العراقیه خواهان کاستن اختیارات قوای سه گانه برای این شورا است و این ممکن نیست.