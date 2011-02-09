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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۲۱:۵۷

اتحاد ملی عراق:

شورای سیاستهای راهبردی طرحی خارجی است

شورای سیاستهای راهبردی طرحی خارجی است

یکی از اعضای ائتلاف اتحاد ملی عراق شورای سیاستهای راهبردی به رهبری "ایاد علاوی" را طرحی بین المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "محمد سعدون الصهیود" گفت : شورای سیاستهای راهبردی طرحی بین المللی است که برای راضی نگه داشتن شخص خاصی نیست.

وی افزود: شورای مذکور برای راضی نگه داشتن ایاد علاوی نیست، بلکه هدف از آن تضعیف دولت مرکزی است، زیرا هدف این طرح ایجاد دولت در داخل دولت است.

الصهیود اظهار داشت : شورای سیاستهای راهبردی محال است که به پارلمان راه یابد و قانونی برای آن وضع شود، زیرا در مغایرت آشکار با قانون اساسی قرار دارد.

این عضو ائتلاف اتحاد ملی عراق تصریح کرد: شورای سیاستهای راهبردی تغییری در اوضاع صورت نمی دهد. فهرست العراقیه خواهان کاستن اختیارات قوای سه گانه برای این شورا است و این ممکن نیست.

کد مطلب 1250232

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