یک میلیارد و 300 میلیون تن ذخایر معدنی جدید در خراسان رضوی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی عصر امروز چهارشنبه، در حاشیه جشنواره صنعت و معدن خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: طی سال جاری 4294 پروژه عمرانی و رفاهی با 4300 میلیارد تومان اعتبار در نقاط مختلف استان افتتاح شده است که از این تعداد 1779 پروژه در دهه فجر مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی گفت: خراسان با 97 درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی رتبه نخست کارآفرینی را در دست دارد و از نظر اشتغال صنعتی در جایگاه سوم کشور قرار گرفته است.

صلاحی با اشاره به شتاب سرمایه گذاری در بخش سیمان از خراسان رضوی به عنوان قطب تولید این فرآورده یاد کرد و گفت: در سال 91 با تولید 9 میلیون تن سیمان در استان مقام اول صادرات و تولید را دردست خواهیم داشت.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به 251 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی گفت: این استان بعد از تهران قطب دوم خودرو سازی ایران و دومین تولید کننده فولاد کشور است.