حسنی مبارک به آلمان نمی رود/ احتمال کودتا در صورت شکست مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "عمر سلیمان" در این باره گفت: ما از این پیشنهاد آلمان تشکر می کنیم ولی رئیس جمهور نیازی به درمان پزشکی ندارد.

وی در عین حال برای ترساندن مردم درباره وقوع کودتای نظامی در صورت شکست مذاکرات دولت با گروههای مخالف برای آغاز روند انتقال قدرت در این کشور هشدار داد.

این در حالی است که امروز چهارشنبه نیز در شانزدهمین روز از اعتراضات ضد دولتی در میدان التحریر قاهره مردم خواستار کناره گیری سریع مبارک از قدرت شدند.

گزارشها حاکی است مقامهای غربی با پیشنهاد انتقال مبارک به آلمان به بهانه درمان پزشکی قصد دارند زمینه را برای کناره گیری زودتر از موعد وی از ریاست جمهوری آماده کنند.

روز گذشته "المار بروک" نماینده حزب دمکرات مسیحی در پارلمان اروپا از دولت آلمان خواست بطور مشخص موضع خود را در مورد پذیرش مبارک 82 ساله در این کشور اعلام کند.

گفتنی است رئیس جمهوری مصر در ماه مارس گذشته در بیمارستان دانشگاه پزشکی هایدلبرگ مورد عمل جراحی قرار گرفت.