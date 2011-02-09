به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای فیلم سینمایی"راه آبی ابریشم" امروز چهارشنبه 20 بهمن بعد از نمایش فیلم برگزار شد. در این نشست محمد بزرگ‌نیا کارگردان فیلم، حسن بشکوفه تهیه‌کننده، رضا کیانیان، داریوش ارجمند و بهرام رادان بازیگران فیلم، پروین صفری طراح لباس، بهرام بدخشانی مدیر فیلمبرداری و سعید ملکان طراح گریم فیلم حضور داشتند.

در ابتدای این نشست جواد طوسی که اجرای مراسم را بر عهده داشت درباره نوع نگاه بزرگ‌نیا به فیلم و اینکه چرا تحت تاثیر مهرجویی که در فیلم‌های |"دایره مینا " و "پستچی" دستیارش بوده قرار ندارد گفت: من خود را متعلق به سینمای داستانگو می‌دانم. البته این سینما شکل های مختلفی دارد که یک نوع از آن در فیلم های من به نمایش در می آید.

وی ادامه داد: البته این نوع سینمای قصه گو که من به آن در فیلمهای"جنگ نفت کش‌ها"، " کشتی آنجلیکا" و "راه آبی ابریشم" می‌پردازم یکی از ضروریات اولیه برای نمایش در خارج از کشور است. این نوع سینما قدر است مخاطب را به راحتی به سالن سینما بکشاند. البته من منکر انواع دیگر فیلم های داستانی نیستم.

حسن بشکوفه نیز درباره شرایط تولید این فیلم سینمایی گفت: در مجلس ششم قانونی تصویب شد که با توجه به بضاعت اقتصادی کشور در بخش خصوصی و نیاز جامعه به پرداختن به مسائل ملی و دینی سفارشاتی برای تولید فیلم های فاخر داده شود. بخش ملی این پروژه که اختصاص به خلیج فارس داشت به من سپرده شد. البته می توان گفت ساخت فیلم فاخر با این بضاعتی که بخش خصوصی دارد تقریبا غیر ممکن است.

وی ادامه داد: ساخت این فیلم بسیار مشکل بود. چون قرار بود در چند کشور دنیا فیلمبرداری انجام شود. فیلمبرداری نزدیک به دو سال به طول انجامید و دلیل طولانی شدن آن تغییر مدیریبت و کاهش بودجه فیلم بود. البته با مساعدت مسئولان مشکلات برطرف و هزینه سفر به تایلند نیز تامین شد. البته وزارت امور خارجه و سازمان کشتی رانی نیز باید از این فلیم حمایت می کردند که این اتفاق روی نداد.

داریوش ارجمند نیز درباره همکاری اش با بزرگ نیا گفت: در سال های گذشته درباره سینمای فاخر زیاد صحبت شده است. وهمه جا نیز گفته شده که باید جلساتی برای این نوع سینما برگزار شود. اما تاریخ ملی ما نیاز به جلسه ندارد. بلکه نیاز به شخصیتی مثل نیما یوشیج دارد که تازه 70 سال بعد پی به افکارش برده شد.

ارجمند ادامه داد: غربی ها ما را مورد ظلم قرار داده و مفاخر بزرگ کشورمان مثل نظامی، مولوی و فردوسی را به نام خود ثبت کرده اند. تاریخ دریانوردی ایران در هیچ کجای دنیا ثبت نشده‌اند.

وی درباره ریتم کند فیلم گفت: در فیلم دریایی نمی توان از ریتم تند استفاده کرد. در ابتدای فیلم بعضی از مقدمات لازم بود تا شخصیتها به درستی معرفی شوند . سینما بزرگترین محمل تفکر امروز در ایران است. این مثئله قابل اثبات است.زمانی که فیلم را در سکوت همراه با مخاطبان می دیدم بسیار لذت بردم و به یاد تلاش وزحماتی که برای فیلم کشیده شد افتادم.

کیانیان نیز درباره نقش "ادریس" در این فیلم گفت: یکی از لذتهای زندگی من این است که بتوانم نقش های مختلفی را بازی کنم. همیشه به این فکر می کنم زمانی که بازی می کنم لذت می برم وادامه و سرنوشت فیلم دیگر بر عهده کارگردان وتهیه کننده است. از ابتدای ورودم به سینما تلاش کرده ام تا نقش های متفاوت از یکدیگر را بازی کنم.

بهرام رادان نیز که در نشست حضور داشت درباره تجربه بازی در این فیلم گفت: حدود هشت سال پیش من آقای بزرگ نیا را در سینما آستارا دیدم. آن زمان من بازیگر تازه کاری بودم. به ایشان گفتم نمی شود شما فیلمی بسازید که من در آن بازی کنم. آقای بزرگ‌نیا من را نشناختند و گفتند انشاءالله، انشاءالله. 8 ساال بعد من برای بازی در فیلم ایشان انتخاب شد.

وی ادامه داد: احساس می کنم برای حضور در این فیلم و آمادگی بیشتر به پیش تولید بیشتری نیاز داشتم اما من همه تلاش خود را کردم تا به بهترین شکل ممکن این نقش را ایفا کنم. خوشحالم که این توفیق را داشتم که در کنار جمع کهکشانی حضور پیدا کنم.

در ادامه پروین صفری طراح لباس فیلم گفت: از زمان خواندن فیلمنامه من طراحی هایی در ذهن داشتم و با تحقیق درباره آن دوره زمانی و البته دئر بعضی مواقع به کاربردن تخیل طراحی لباس فیلم را انجام دادم. در بخش های خارج از ایران نیز قبل از آغاز فیلمبرداری و طراحی لباس ها از این لوکیشن ها بازدید شده بود. با طراحان خارجی صحبتهای اولیه انجام گرفته بود.

وی ادامه داد: از طرف تیم طراحان خارجی طرح های اولیه برای من ای میل می شد و بعد از تصویب من و بزرگ نیا طرح ها اجازه اجرا پیدا می کرد.

بهرام بدخشانی درباره فیلمبرداری این فیلم گفت: از همان ابتدا و سال 86 که این پروژه به من پیشنهاد شد طی نشستی که با آقای بزرگ نیا داشتیم بسیار سریع با یکدیگر همسو شده و تفکرات یکدیگر را درک کردیم. با توجه به ذهنیتی که از کارگردان داشتم و می‌دانستم که او چه می خواهد فیلمبرداری "راه آبی ابریشم" را بر عهده گرفتم.