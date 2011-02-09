صدرنشینان پیروز شدند/ پتروشیمی ناکام بزرگ هفته بود

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته از رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با دیدار دو تیم پیکان و ارومیه در خانه والیبال تهران آغاز شد. در این دیدار شاگردان پیمان اکبری برخلاف دیدار رفت موفق شدند در سه گیم متوالی حریف خود را با شکست مواجه کند.

سایپای البرز یکی دیگر از تیم‌های میزبان در هفته نهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود که حریف خود را با شکست بدرقه کرد. این تیم همچون دیدار دور رفت موفق شد دانشگاه آزاد را از پیش رو بردارد.

امشب همچنین شاگردان حسین معدنی در حضور تماشاگران خودی به مصاف ارتعاشات صنعتی ایران رفتند و این تیم را بدون از دست دادن هیچ گیمی مغلوب کردند.

باریج اسانس کاشان که برای دیدار با پیشگامان کویر یزد عازم این شهر شده بود در کسب هر دو امتیاز کامل بازی ناکام ماند و با متحمل شدن شکست و اکتفا به تنها یک امتیاز راهی کاشان شد.

هیئت والیبال کرمان و پتروشیمی بندرامام دو تیمی بودند که در این هفته از مسابقات نتیجه دیدارهای خانگی خود را به حریفان‌شان واگذار کردند. کرمانی‌ها که میزبان بانک کشاورزی بودند با وجود پیروزی در دو گیم نتوانستند برنده نهایی بازی شوند.

پتروشیمی نیز با وجود اینکه از امتیاز میزبانی و حمایت تماشاگرانش برخوردار بود، بدون پیروزی در هیچ گیمی دیدار مقابل بازرگانی جواهری گنبد را واگذار کرد. گنبدی‌ها در شرایطی این بازی را به سود خود تمام کردند که طی هشت هفته گذشته تنها یک بار صاحب پیروزی شده بودند.

- نتایج دیدارهای هفته نهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* پیکان تهران 3 - ارومیه یک

* سایپای البرز 3 - دانشگاه آزاد یک

* داماش گیلان 3 - ارتعاشات صنعتی ایران صفر

* هیئت والیبال کرمان 2 - بانک کشاورزی 3

* پیشگامان کویر یزد 3 - باریج اسانس کاشان یک

* ابومسلم خراسان 3 - آلومینیوم المهدی بندرعباس یک

* پتروشیمی بندرامام صفر - بازرگانی جواهری گنبد 3

در چارچوب هفته نهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور هم اکنون تیم پرسپولیس تهران در خانه والیبال میزبان کاله آمل است.