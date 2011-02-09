افزایش بودجه نظامی اسرائیل همزمان با گسترش اعتراضات در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، یدیعوت آحارونوت امروز چهارشنبه درگزارشی نوشت : اسرائیل در میان ناآرامی ها در مصر بودجه نظامی خود را در سال 2011 افزایش می دهد.

یدیعوت آحارونوت در این گزارش نوشت: حدود 190 میلیون دلار آمریکایی به بودجه نظامی اسرائیل افزوده می شود که بدین ترتیب میزان این بودجه به 15 میلیارد دلار افزایش می یابد.

در حالی که سخنگوی وزارت اقتصاد رژیم صهیونیستی هیچ اظهار نظر فوری در این باره بیان نکرد، روزنامه یدیعوت آحارونوت به نقل از این وزارتخانه نوشت : موضوع افزایش بودجه نظامی اسرائیل مسئله ای سری است.

این روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی هدف از افزایش بودجه نظامی اسرائیل را تقویت ارتش خواند. عضو کمیته اقتصادی کنیست همچنین اعلام کرد اسرائیل سال گذشته تصمیم به افزایش بودجه نظامی خود گرفت.

یدیعوت آحارونوت در ادامه می نویسد: به استثنای بازپرداخت بدهی ها، بودجه نظامی اسرائیل حدود 20 درصد کل مخارج اسرائیل یعنی 74 میلیارد دلار را شامل می شود.

بودجه سال 2011 رژیم صهیونیستی شامل 415 میلیون دلار اضافی جهت استقرار و به کارگیری سامانه های ضد موشکی ، 25 میلیون دلار برای جذب مهاجرین جدید و 2 میلیون دلار جهت تحقیقات مشترک با وزارت انرژی آمریکا است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که یک پایگاه خبری رژیم صهیونیستی سایت خبری "جی تی ای" از به تعویق افتادن کمکهای نظامی آمریکا به این رژیم اشغالگر خبر داد.