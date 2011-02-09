سفیر کنیا با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار نگاه به آفریقا را سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: مهمترین هدف در این سیاست، کمک به توانمندسازی و رفع نیازهای مردم این قاره که سالیان طولانی تحت ستم و استعمار بوده‌اند، است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسهیل رفت و آمد تجار، صاحبان سرمایه و مردم دو کشور و گسترش ارتباطات هوایی را یکی از شروط اساسی افزایش روابط عنوان کرد و گفت: ظرفیت همکاری دو کشور بسیار بالاتر از سطح کنونی است و تهران و نایروبی با تلاش می‌توانند روابط را در همه بخش‌ها گسترش دهند و آن را متحول کنند.

وی با استقبال از درخواست سفیر کنیا در خصوص تاسیس یک شعبه دانشگاه آزاد اسلامی در این کشور و همچنین تحصیل دانشجویان کنیایی در دانشگاه‌های ایران، گفت: دانشگاه آزادی اسلامی در صورت فراهم بودن شرایط آماده همه‌گونه همکاری در این خصوص است.

دکتر رشیدعلی سفیر کنیا در تهران، نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از پاسخ مثبت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خصوص تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در این کشور تاکید کرد: دولت کنیا آماده است تا با صدور مجوز در کمترین وقت و همچنین در اختیار قرار دادن 100 هکتار زمین، زمینه‌های ساخت این دانشگاه را فراهم کند

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وی همچنین گسترش روابط را با جمهوری اسلامی ایران خواستار شد و تاکید کرد: امیدواریم با تسهیل حضور سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی در کنیا شاهد گسترش حجم مبادلات میان دو کشور باشیم.