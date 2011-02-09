تاکید هاشمی رفسنجانی بر نمایش وحدت در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: رمز پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 اتحاد مردم بود و با وجود حضور گروه‌ها و تفکرات متفاوت، اکثریت قاطع مردم از امام (ره) پیروی می‌کردند.

وی افزود: آن اتحاد، منجر به پیروزی چشمگیر انقلاب اسلامی شد و تبلور آن وحدت، هر ساله در مراسم 22 بهمن قابل مشاهده است و در مراسم امسال نیز توصیه من به همه مردم و گروه‌های سیاسی این است که با نادیده گرفتن برخی اختلاف سلیقه‌ها، با حضور یکپارچه خود نشان دهند انقلاب متعلق به همه مردم ایران است.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: مردم در این روز با هوشیاری و ارزیابی درست از شرایط منطقه می‌توانند به همگان نشان دهند رمز موفقیت در اتحاد است.

وی با اشاره به موج بیداری اخیر در برخی کشورهای آفریقایی و خاورمیانه تاکید کرد: شباهت‌های زیادی میان این حرکت‌ها با انقلاب اسلامی قابل مشاهده است و همان انگیزه مقابله با فساد و استبداد در قیام مردم ایران، در آنجا نیز رویت می‌شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: البته در تحرکات آن‌ها مسائل ملی و اسلامی با هم قابل مشاهده است، ولی تاثیرات انقلاب اسلامی در حافظه آنها باقی‌مانده و امروز قابل مشاهده است.

هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سئوالی در خصوص ذکر خاطره‌ای از راهپیمایی‌های 22 بهمن پس از انقلاب گفت: راهپیمایی‌های 22 بهمن پس از انقلاب اسلامی همواره باشکوه برگزار شده است. مثلا در دوران جنگ تحمیلی که صدام تهدید می‌کرد در روز راهپیمایی به مردم حمله موشکی خواهد کرد، مردم گسترده‌تر حضور می‌یافتند و نشان می‌دادند که عزم‌شان برای حمایت از انقلاب راسخ‌تر شده است.

وی همچنین با اشاره به حضور وسیع مردم در برخی سال‌ها با وجود بارش برف و باران و سردی هوا گفت: مردم به همراه اعضای خانواده و حتی فرزندان خردسال در راهپیمایی شرکت و توجه جهان را به انقلاب اسلامی جلب می‌کردند.