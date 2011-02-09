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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۲۱:۵۴

ذوق زدگی کانادا از تجزیه سودان و تشکر از جدایی طلبان

ذوق زدگی کانادا از تجزیه سودان و تشکر از جدایی طلبان

دولت کانادا اعلام کرد آماده است استقلال کشوری جدید در جنوب سودان را به رسمیت بشناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "استفان هارپر" نخست وزیر کانادا از آمادگی کشورش برای به رسمیت شناختن استقلال جنوب سودان پس از اعلام جدایی آن در ماه جولای خبر داد.

در بیانیه ای که در همین رابطه از سوی دفتر نخست وزیری کانادا منتشر شد هارپر از مردم جنوب سودان برای شرکت در همه پرسی که مورد تایید نهادهای بین المللی قرار گرفته تشکر کرده و گفت : این یک موقعیت تاریخی برای مردم این منطقه است.
 
دولت کانادا همچنین از تمام برگزارکنندگان این همه پرسی که به جدایی مسالمت آمیز جنوب سودان منتهی شده قدردانی کرده و موضع دولت سودان در به رسمیت شناختن نتایج آن را ستود.
 
بر این اساس کانادا آماده است ظرف ماههای آینده حضور کشوری جدید در جنوب سودان را پذیرفته و با دولت آن همکاری کند.
گفتنی است این کشور از سال 2006 تا کنون حدود 800 میلیون دلار در زمینه های مختلف در جنوب سودان سرمایه گذاری کرده است.
کد مطلب 1250261

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