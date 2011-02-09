تشریح ویژگیهای سمفونی بصیرت صدا و سیما همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تقی پور گفت: این اثر از ساخته های جدید مرکز موسیقی و سرود با هدف به تصویر کشیدن وحدت، رهبری و ولایتمداری، ظلم ستیزی درمقابل بیگانگان و همگرایی ملت مسلمان ایران با ترنم نواهای ایرانی تولید شده است.



وی با اشاره به اینکه سوئیت سمفونیک بصیرت با موضوع حضور ایرانیان در عرصه های مختلف در طول تاریخ است گفت: این اثر به مدت 30 دقیقه و در8 قسمت برای ارکستر سمفونیک به همراهی گروه خوانندگان کُر، تکخوان و سازهای ایرانی تصنیف شده است و هر قسمت این اثر بیانگر بخش خاصی از ویژگیهای فرهنگ و ملت ایران اسلامی است از آنجایی که هنر شعر جایگاه ویژه ای درزبان و فرهنگ فارسی دارد، در برخی از قسمتهای این اثر از کلام نیز استفاده شده است.



تقی پور با یادآوری این نکته که مرکز موسیقی و سرود رسانه ملی در تلاش است، فرهنگ ایرانی اسلامی را در قالب تولید آثار فاخر و متعالی موسیقی ماندگار کند، افزود: در یکی از بخش های این سمفونی که مزین به نام شهدا است از جان گذشتگی و شهادت طلبی مردم ایران اثبات کننده رشادتها و روحیه سلحشوری آنان تصنیف شده است و این بخش برای زنده کردن یاد بزرگوارانی است که درطول تاریخ ایران اسلامی در راه وطن و دین، از جان خود گذشته و شهادت را برگزیدند.



وی همچنین نام بخش دیگری از این اثر را رهبری و ولایتمداری عنوان کرد و افزود: در انقلاب اسلامی ایران همواره رهبران بزرگی حضور داشته اند که همیشه با شجاعت و درایت خود عامل ایجاد همبستگی و همدلی مردم بوده اند.



تقی پور تاکید کرد: امید است بتوانیم با بهره گیری از موسیقی متعالی و هدف دار و تولید نواها و سرودهای معنوی، حماسی، شورآفرین و وحدت افزا با استفاده از ظرفیت های عمیق فرهنگ و ادب فارسی، گامی بلند در جهت ترویج اخلاق و امید و هویت بخشی در جامعه ایجاد کنیم.



این سمفونی عظیم موسیقی در ایام سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار بطور زنده با رهبری محمد بیگلری پور و خوانندگی محمد عبدالحسینی نواخته شد.



موسیقی این اثر فاخر را علی اکبر قربانی و شهرام توکلی تنظیم و شعر آن را محمد عبدالحسینی سروده است.