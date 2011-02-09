تیم ملی کشورمان از سد روسیه گذشت/ خلعتبری گل زد و اخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین دیدار دوستانه خود پس از مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 19:30 امروز چهارشنبه در ورزشگاه زاید اسپورت سیتی شهر ابوظبی به مصاف تیم ملی روسیه رفت.

تیم ملی فوتبال ایران که در این بازی با هدایت علیرضا منصوریان به میدان رفته بود، مقابل تیم دوازدهم رده بندی فیفا با یک گل به برتری رسید. تک گل تیم ایران را در این دوستانه محمدرضا خلعتبری در دقیقه 90 به ثمر رساند. او با دریافت پاس در عمق محمد نوری به زیبایی دروازه تیم روسیه را گشود. خلعتبری پس از گشودن دروازه روسیه پیراهن خود را از تن درآورد و با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.

منصوریان در دیدار دوستانه مقابل روسیه تیم کشورمان را با ترکیب سید مهدی رحمتی، خسرو حیدری، هادی عقیلی، سید جلال حسینی، احسان حاج صفی، آندرانیک تیموریان، قاسم حدادی فر، محمد نوری (ایمان مبعلی - 2+90)، محمدرضا خلعتبری، آرش افشین (غلامرضا رضایی - 64) و محمد غلامی (هادی نوروزی - 51) به مصاف تیم دوازدهم رنکینگ فیفا رفت.

نمایی از دیدار ایران - روسیه

"دیک اددوکات" هلندی در دیدار مقابل تیم ملی فوتبال ایران از تمامی بازیکنان شاخص تیم روسیه چون "رومن پاولیوچنکو"، "آندری آرشاوین" و "ایگور آکینفیف" استفاده کرد.

قضاوت دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و روسیه بر عهده "علی حمد البدواوی" از امارات بود. او در این بازی به "رومن پاولیوچنکو" از تیم روسیه کارت زرد نشان داد.

تماشاگر ویژه دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه در ورزشگاه زاید اسپورت سیتی شهر ابوظبی "کارلوس کرش" گزینه اصلی هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان بود. این مربی پرتغالی قرار است تا فردا پنجشنبه به پیشنهاد فدراسیون فوتبال کشورمان پاسخ بدهد.