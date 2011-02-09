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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۲۱:۳۳

آیت الله آملی لاریجانی:

مسئولان نگذارند رنگ و بوی شهادت در کشور کمرنگ شود

مسئولان نگذارند رنگ و بوی شهادت در کشور کمرنگ شود

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه وظیفه ما ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور است گفت: مردم و مسئولان موظفند تا نگذارند رنگ و بوی شهادت در کشور کمرنگ شود.

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله صادق آملی لاریجانی چهارشنبه شب در دومین یادواره شهدای استان هرمزگان با اشاره به آیاتی از کلام الله مجید در مورد مقام شهدا گفت: خداوند متعال شهید را زنده و حی نامیده است که نزد خدا روزی می خورد و روح آنها به فوز عظیم رسیده است.

وی افزود: امروز کشورهای غربی از مفهوم شهادت خوف دارند زیرا مردم ایران به برکت خون شهدا به پیشرفت علمی نائل شده است و مسلمانان کشور مصر وتونس هم با این هدف قیام کرده اند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه نباید بین روحانیون و مردم تفرقه بیفتد گفت: تز اسلام بدون روحانیت از کلام روشنفکران به برکت انقلاب اسلامی از بین رفت و امام ثابت کرد که روحانیت در خدمت مردم است و آنها همواره برای حفظ مسائل کشور تلاش می کنند و سمت و سوی روحانیت همیشه برای خدمت به خلق است.

آملی لاریجانی افزود: باید تلاش کنیم تا ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور گسترش یابد و این وظیفه مردم و مسئولان است.

کد مطلب 1250281

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