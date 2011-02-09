حدود 34 میلیون نفر تحت پوشش صندوق بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر هداوند افزود: 6 میلیون نفر از این افراد در صندوق کارکنان دولت، سه میلیون نفر در بیمه ایرانیان، دو میلیون نفر در صندوق سایر اقشار و 22 میلیون نفر دیگر در صندوق بیمه روستائیان و عشایر از خدمات بیمه ای صندوق بیمه خدمات درمانی استفاده می کنند.



وی،از صندوق بیمه روستائیان و عشایر به عنوان یکی دیگر از صندوق های فعال این سازمان نام برد و گفت: با ایجاد صندوق بیمه روستائیان و عشایر، درسال 85 به منظور ارتقاء خدمات دریافتی این گروه، طرح ارتقاء بیمه درمان روستائیان و عشایر کشور اجرا شد.



هداوند به ایجاد صندوق بیمه روستاییان و عشایر اشاره کرد و گفت: در اجرای این طرح همه روستائیان کشور دفترچه خدمات درمانی دریافت کردند تا بتوانند با رعایت سیستم ارجاع و پزشک خانواده از خدمات سازمان بیمه خدمات درمانی در سطح یک و همچنین خدمات سطح دو و سه را در قالب ارجاع به مراکز بالاتر دریافت کنند.



مدیر عامل صندوق بیمه خدمات درمانی، اجرای بیمه ایرانیان را مهم ترین اقدام دولت و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی مناسب به جامعه دانست و افزود: از سال 87 با تدبیری که دولت اندیشید، افرادی که دارای شغل آزاد هستند و تحت پوشش هیچ سازمان بیمه گرنیستند می توانند با مراجعه به سایت فقط با پرداخت 50 درصد حق سرانه خود، به صورت انفرادی دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت کنند.



وی در باره واگذاری وظایف این صندوق به بخش خصوصی گفت:حدود 80 درصد فرایند بیمه گری این صندوق به بخش خصوصی واگذار شده و در تلاش هستیم با تغییر روش رسیدگی ها، فرآیند اسناد پزشکی را در آینده نزدیک به بخش خصوصی واگذار کنیم.