گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و اکوادور درباره توسعه همکاری ها

به گزارش خبرگزاری مهر،وزیر امور خارجه اکوادور در گفتگوی تلفنی با علی اکبر صالحی، انتصاب وی را به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

ریکاردو پاتینیو همچنین با اشاره به مبارزات و تلاش های مردم ایران، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را تبریک گفت.

وی ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری عملیاتی شدن موافقتنامه های منعقد شده با توجه به اراده روسای جمهور دو کشور، دوستی و اعتماد دو طرف را در عرصه های بین المللی مورد اشاره قرار داد.

وزیر امور خارجه اکوادور با تأکید بر اینکه روابط با جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کشورش جایگاه خاصی دارد، از صالحی برای دیدار از اکوادور دعوت کرد.

صالحی نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تشکر از همتای خود اظهار داشت: خوشبختانه روابط ایران و اکوادور نزدیک و در مسیر خوبی قرار دارد.

وی اراده مردم، دولت و روسای جمهور دو کشور را در گسترش روزافزون روابط مورد تأکید قرار داد.