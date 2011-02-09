سامانه پاسخگویی شورای های حل اختلاف استان تهران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی مخاطبان شوراهای حل اختلاف می توانند به طور 24 ساعته با شماره تلفن های 19 - 88325514 از خدمات شبانه روزی این سامانه بهره مند شوند.



همچنین مخاطبان با مراجعه به وب سایت www.shorath.ir می توانند از خدمات یاد شده بهره مند شوند.

