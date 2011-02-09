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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۲۱:۱۴

سامانه پاسخگویی شورای های حل اختلاف استان تهران راه اندازی شد

سامانه پاسخگویی و وب سایت شوارهای حل اختلاف استان تهران به منظور خدمت هر چه بیشتر هموطنان و ارتقای سطح رضایت مندی روز افزون آنان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی مخاطبان شوراهای حل اختلاف می توانند به طور 24 ساعته با شماره تلفن های 19 - 88325514 از خدمات شبانه روزی این سامانه بهره مند شوند.

همچنین مخاطبان با مراجعه به وب سایت www.shorath.ir می توانند از خدمات یاد شده بهره مند شوند.
 

کد مطلب 1250291

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