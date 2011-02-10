گلستان دیگر پایتخت پنبه نیست/ طلای سفید کشت دوم کشاورزان شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این وضعیت درحالی است که تشکیل کارگروه بررسی وضعیت مرکبات، زیتون، پنبه و ابریشم استانهای شمالی به ریاست معاون اول رئیس جمهور درهشتم بهمن سال 88 و گذشت بیش زا یکسال برای احیای دوباره این صنعت افاقه نکرده است.

سطح کشت استان در سال 53 حدود 188 هزار هکتار بود که این مقدار در سال جاری به 12 هزار و 500 هکتار رسید که این امار نشان می دهد که کشت پنبه 15 برابر کاهش یافته است و کارخانجات پنبه پاک کنی گلستان نیز روبه تعطیلی هستند و باید برای رفع مشکلات این صنعت برنامه ریزی شود.

تعطیلی 28 کارخانه در سالهای اخیر در استان موجب از دست رفتن تولید و اشتغال استان شده است و وضعیت این محصول را نامتناسب تر کرده است.

نبود ماشین آلات مناسب کاشت، داشت و برداشت محصول پنبه و کشت سنتی آن از دیگر مسائلی است که رغبت کشاورزان را برای تولید این محصول کم کرده است.



علاوه برآن عملکرد پایین ارقام پنبه و مقاومت برابر بیماریها وآفات از دیگر مسائلی است که بر کشت این محصول استراتژیک در استان تاثیر گذاشته است و در این بخش محققان تلاشهای زیادی برای تولید رقمهای جدید پنبه آغاز کرده اند.

پنبه کشت دوم در گلستان شد

در حال حاضر کشت پنبه به کشت دوم تبدیل شده و کشاورزان تمایلی به فعالیت در این حوزه ندارند و رفتن به کشت دوم، برای پتانسیل علمی کشور مشکل ایجاد می کند.

عدم یکپارچه سازی اراضی، بالا بودن هزینه های تولید، راندمان پایین ارقام، آزاد بودن واردات پنبه، قیمت پائین این محصول،

تولیدات سنتی و دستی سیر تولیدات پنبه در گلستان را روبه قهقهرا کشانده است.

مدیر جهاد کشاورزی گنبد کاووس گفت: پایین بودن قیمت خرید پنیه سطح زیرکشت این محصول را در منطقه کاهش داده است.



احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طولانی بودن مدت کاشت، داشت و برداشت، بالا رفتن هزینه های تولید به دلیل کوچک شدن قطعات از دیگر دلایل کاهش سطح زیر کشت است. وی اظهار داشت: پایین بودن عملکرد زراعت پنبه به دلیل کشت در اراضی لب شور نیز از دیگر عواملی است که کشت محصول در سرزمین طلای سفید را کاهش داده است.



تولید رقمهای جدید پنبه تاحدی می تواند در رفع مشکلات تولیدکندگان وعلاقه بیشتر آنان برای فعالیت در این عرصه موثر باشد و مدیر موسسه تحقیقات پنبه کشور از تولید محصول رقم جدید پنبه با نام ارمغان در گلستان خبر داد.

جعفری مفیدآبادی افزود: ارمغان یک رقم زودرس با پتانسیل عملکرد بالاست و این رقم دارای برگهای کوچکتر وارتفاع کمتر، عملکرد بیشتر، زودرس، تعداد قوزهای بیشتر، فرم کوتاه و جمع و جور و کیفیت الیاف مناسب است. وی اظهار داشت: رقم ارمغان به دلیل سازگاری عمومی بالا برای سیستم های کشت متعارف وهمچنین کشت دوم (بعد ازبرداشت غلات وکلزا ) بسیار مناسب است.



وی خاطرنشان کرد: میانگین عملکرد این رقم در استان گلستان سه هزار و 338 کیلوگرم در هکتار برآورد شده که در مقایسه با رقم های تجاری قبلی با عملکرد دو هزار و 128 کیلوگرم در هکتار بطور متوسط در حدود هزار و 210 کیلوگرم افزایش را نشان می دهد.



جعفری بیان داشت: رقم ارمغان نسبت به سایر ارقام پنبه 35 تا 41 روز زودرس تر است و در طول 125 تا 130 روز دوره رشد آن تکمیل می شود.



مدیرموسسه تحقیقات پنبه کشور افزود: در این رقم بیش از 90 درصد محصول، قبل از شروع سرمای پاییزه برداشت می شود و همچنین تحمل به شوری و خشکی آن بهتر از رقم های دیگر است.



به گزارش مهر، تصویب یارانه برای مدت پنج سال برای محصول پنبه،عضویت استاندار گلستان درکارگروه مصوب و تشکیل کمیته تخصصی دراستان، نوسازی وبازسازی کارخانجات صنایع دستی ومکانیزاسیون کاشت، داشت، برداشت پنبه و استمرار تعرفه فصلی از جمله تدابیر برای رونق دوباره محصول پنبه در گلستان است.

اجرای این طرح ها، می تواند دریچه ای رو به توسعه کشت پنبه در استان گشاید و اجرایی شدن مصوبات می تواند، طلای سفید را به رونق قبلی بازگرداند.