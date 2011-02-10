نمایش "روال عادی" در گرگان به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این اثر نمایشی نوشته "ژان کلود کاریر" است که توسط "اصغر نوری" ترجمه شده و دکتر "محمدرضا خاکی" کارگردانی آنرا به عهده دارد و چهارشنبه شب در گرگان اجرا شد.
بر این اساس در این نمایش با به روی صحنه آوردن ملاقات و گفت و گوی خصوصی یک بازرس پلیس با یک خبرچین، چگونگی برخورد دو نفر و موقعیت و وضعیت کاری آنها را مورد ارزیابی قرار گرفت.
مسعود دلخواه و ایوب آقاخانی نقش آفرینان و فرحناز عسگری طراح صحنه و محمد نادری دستیار کارگردان این نمایش را برعهده داشتند.
شش نمایش در جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گلستان شامل نمایش های اتللو، درباره ماهان، مقتل، قصه های من و تو و رستم شاهنامه، روال عادی و کسوف در این دوره جشنواره در گرگان به روی صحنه می روند.
ایرناپرلووا، یعقوب صدیق جمالی، محمودرضا رحیمی، مریم معترف، محمدرضا خاکی و ایوب آقاخانی کارگردانی نمایش های ذکر شده را برعهده دارند.
جلسه نقد و بررسی این آثار نیز هر شب ساعت 20 و 30 تا 21 و 30 دقیقه در سالن فرهنگ تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا می شود.
اختتامیه این دوره جشنواره در گلستان ساعت 18 پنجشنبه هفته جاری است.
شش نمایش در جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گلستان شامل نمایش های اتللو، درباره ماهان، مقتل، قصه های من و تو و رستم شاهنامه، روال عادی و کسوف در این دوره جشنواره در گرگان به روی صحنه می روند.
ایرناپرلووا، یعقوب صدیق جمالی، محمودرضا رحیمی، مریم معترف، محمدرضا خاکی و ایوب آقاخانی کارگردانی نمایش های ذکر شده را برعهده دارند.
جلسه نقد و بررسی این آثار نیز هر شب ساعت 20 و 30 تا 21 و 30 دقیقه در سالن فرهنگ تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا می شود.
اختتامیه این دوره جشنواره در گلستان ساعت 18 پنجشنبه هفته جاری است.
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