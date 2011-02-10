نمایش "روال عادی" در گرگان به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این اثر نمایشی نوشته "ژان کلود کاریر" است که توسط "اصغر نوری" ترجمه شده و دکتر "محمدرضا خاکی" کارگردانی آنرا به عهده دارد و چهارشنبه شب در گرگان اجرا شد.

بر این اساس در این نمایش با به روی صحنه آوردن ملاقات و گفت و گوی خصوصی یک بازرس پلیس با یک خبرچین، چگونگی برخورد دو نفر و موقعیت و وضعیت کاری آنها را مورد ارزیابی قرار گرفت.

مسعود دلخواه و ایوب آقاخانی نقش آفرینان و فرحناز عسگری طراح صحنه و محمد نادری دستیار کارگردان این نمایش را برعهده داشتند.



شش نمایش در جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گلستان شامل نمایش های اتللو، درباره ماهان، مقتل، قصه های من و تو و رستم شاهنامه، روال عادی و کسوف در این دوره جشنواره در گرگان به روی صحنه می روند.



ایرناپرلووا، یعقوب صدیق جمالی، محمودرضا رحیمی، مریم معترف، محمدرضا خاکی و ایوب آقاخانی کارگردانی نمایش های ذکر شده را برعهده دارند.



جلسه نقد و بررسی این آثار نیز هر شب ساعت 20 و 30 تا 21 و 30 دقیقه در سالن فرهنگ تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا می شود.



اختتامیه این دوره جشنواره در گلستان ساعت 18 پنجشنبه هفته جاری است.