طرح های توسعه مس سونگون تا سال 93 تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ورزقان، حسن پلارک در حاشیه بازدید از پروژه های فاز دوم توسعه مس سونگون به خبرنگاران گفت: طرح های فاز دوم توسعه مجتمع مس سونگون شامل کنسانتره، ذوب، پالایشگاه و کارخانه تولید اسید است که برای اجرای آن ها هزار و 200 میلیارد تومان هزینه می شود.

وی با تاکید بر اینکه تحقق پروژه های طرح توسعه مس سونگون شکوفایی اقتصاد آذربایجان را در پی خواهد داشت، افزود: نخستین این پروژه ها در نیمه اول سال آینده افتتاح خواهد شد و به تدریج سایر طرح ها نیز تا سال 93 مورد بهره براری قرار می گیرد.

وی در تشریح این پروژه ها گفت: طرح توسعه تغلیظ یا کنسانتره مس سونگون با ظرفیت 150 هزار تن، کارخانه ذوب با ظرفیت 200 هزار تن، کارخانه تولید اسید با ظرفیت 150 هزار تن و پالایشگاه مس با ظرفیت 100 هزار تن که قابل افزایش به 200 هزار تن است، طرح های فاز دوم توسعه مجتمع مس سونگون را شامل می شود.

مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران اضافه کرد: مجتمع مس سونگون علاوه بر طرح های توسعه، پروژه دیگری در دست اجرا دارد که هدف آن تولید سه هزار تن کنسانتره مولیبدن است.

پلارک، توجه دولت نهم و دهم به رونق اقتصادی مناطق محروم را یادآور شد و با بیان اینکه طی سال های استقرار دولت های آقای احمدی نژاد به ویژه طی یک سال گذشته توسعه فعالیت های مس سونگون بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت:در این بین نقش موثر پیگیری مسئولان محلی به خصوص جدیت نماینده ورزقان در مجلس نباید نادیده گرفته شود.

وی به حجم گسترده حضور پیمانکاران و نیز ماشین آلات بکارگرفته شده برای اجرای طرح های فاز دوم توسعه مس سونگون را غیرقابل باور و خارج از حد تور دانست و گفت: احساس مسئولیت پیمانکاران و پیشرفت پروژه ها رضایت بخش ارزیابی می شود.

تلاش برای افزایش سهم صنایع معدنی از گازوئیل150 تومانی

پلارک در بخش دیگری از این نشست مطبوعاتی و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، به تلاش وزارت صنایع و معادن برای افزایش سهم صنایع معدنی از گازوئیل یارانه ای اشاره و تصریح کرد: سهمی که از سوی ستاد هدفمندی یارانه ها در اختیار وزارت صنایع قرار گرفته بود در وهله نخست به صنایع آسیب پذیر و کوچک اختصاص یافت اما تلاش می شود برخی از صنایع بزرگ معدنی مانند مس سونگون نیز از گازوئیل 150 تومانی بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه تا کنون صنایع بزرگ معدنی از گازوئیل 350تومانی استفاده کرده اند، افزود: وزارت صنایع خود را مکلف به همراهی صنایع بزرگ در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می بیند تا مشکلی برای این صنایع ایجاد نشود.

معاون وزیر صنایع و معادن با تاکید بر اینکه استفاده صنایع بزرگ معدنی از گازوئیل 350 تومانی آسیبی به این صنایع وارد نمی کند، خاطرنشان کرد: در جنین شرایطی تنها حاشیه سود کارخانه ها پائین می آید که این موضوع نیز نمی تواند به روند پرشتاب فعالیت ها خدشه ای وارد کند.

وی در عین حال اظهار داشت:با همه این اوصاف احتمال دارد گازوئیل 150 تومانی در آینده نزدیک حذف و این ماده سوختی تک نرخی شود.

دولت و مردم توقف فعالیت مس سونگون را نمی پذیرند

مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر آلایندگی طرح های توسعه ای مس سونگون و اظهار نگرانی برخی از دوستداران محیط زیست تصریح کرد: با وجود اینکه برخی نگرانی ها به حق است اما هرگز دولت و مردم توقف فعالیت مجتمع مس سونگون و عدم اجرای طرح های توسعه ای این مجتمع را نمی پذیرند.

پلارک با تاکید بر اینکه شرکت ملی مس ایران، خود را مقید به حفظ محیط زیست می داند، خاطرنشان کرد:این شرکت تلاش می کند در اجرای پروژه هایش از جمله طرح های توسعه ای مس سونگون میزان آلایندگی ها به صفر برسد و در تحقق این مهم، تذکر نهادهای مسئول را با کمال میل می پذیرد.

وی گفت: برای ترتیب اثر دادن به این تذکرات و از بین بردن نگرانی ها، به طور مرتب تکنولوژی مورد استفاده در ماشین آلات اصلاح می شود.

انتقادها مبنی بر عدم تاثیر مس سونگون بر ارتقای رفاه مردم وارد نیست

معاون وزیر صنایع و معادن در ادامه، برخی از انتقادها مبنی بر اینکه مجتمع مس سونگون تاثیر چندانی بر ارتقای رفاه و معیشت مردم منطقه نداشته را وارد ندانست و گفت: باید سرمایه گذاری ها به ثمر بنشیند تا تحول عمیقی در منطقه ایجاد و وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد منطقه متحول شود.

وی گفت: طی سال های گذشته اعتقادی بر سرمایه گذاری برای ایجاد کارخانه های فرآوری کنسانتره مس در منطقه نبوده است اما با روی کارآمدن دولت نهم و دهم فعالیت های توسعه ای در مس سونگون تشدید شده که نتیجه این توجهات در سال های آینده ملموس خواهد بود.

وی این اظهارنظر که 40 درصد تولید کنسانتره مس ایران متعلق به مجتع مس سونگون ورزقان است را نادرست خواند و عنوان کرد: مس سونگون تنها 15 درصد از کنسانتره مس ایران را تولید می کند و هر ادعای دیگری غیر از سهم 15درصدی سونگون از مجموع تولیدات کنسانتره کشور غیرواقعی است.

معدن مس سونگون که با 700 میلیون تن ذخیره زمین شناسی یکی از سه مجتمع بزرگ مس ایران محسوب می شود در 100 کیلومتری تبریز و 25 کیلومتری ورزقان واقع شده است.