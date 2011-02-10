سعیدلو، تقی پور و محصولی وارد ارومیه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، دقایقی پیش با استقبال وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی استان، به منظور افتتاح چندین پروژه عمرانی و خدماتی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر رفاه و تامین اجتماعی وارد ارومیه شدند.

علی سعیدلو امروز در مراسم تجلیل از مدال آوران المپیک و پاراالمپیک آذربایجان غربی در بازیهای آسیایی گوانگجو حضور می یابد.

محسن شادی در رشته قایقرانی، کاوه موسوی در رشته پرتاب چکش، سعید معروف در رشته والیبال، سیامند رحمان در رشته ورزشی وزنه برداری معلولین و جانبازان، ناصر حسن پور والیبال نشسته، محمد جلیلی فوتبال نابینایان و حسن جانفشان در رشته تنیس روی میز معلولین و جانبازان هفت مدال آور آذربایجان غربی در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی گوانگ ژو چین هستند که در این مراسم از آنها تجلیل می شود.