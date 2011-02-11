300 اثر به جشنواره "یار و یادگار" ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، امسال مانند سالهای گذشته چهارمین جشنواره یاد و یادگار در پنج رشته داستان، شعر، نثر ادبی، مقاله، ترانه، ادبیات کودک و نوجوان برگزار میشود و فراخوان آن از 20 شهریورماه اعلام و تا امروز22 بهمنماه ادامه دارد.
برپایه این گزارش، با این فرآیند میتوان پیشبینی کرد این جشنواره امسال باشکوهتر از سالهای گذشته خواهد بود. داوری آثار نیز از 25 بهمنماه آغاز و تا هشت روز ادامه دارد.
همچنین بخش ویژه جشنواره امسال درباره مرحوم سید مصطفی خمینی (ره) فرزند امام خمینی (ره) است . علاوه بر این ، موضوعات امام زنده همیشه تاریخ، انقلاب اسلامی فصل بیداری ملتها و دفاع مقدس نیز در این دوره مطرح است.
همچنین باشگاه قلم جماران به عنوان یک موسسه مکاتباتی درنقد و بررسی آثار نوقلمان، یاریدهنده محتوایی جشنواره یار و یادگار است که در واحد کودک و نوجوان موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی مستقر است.
امسال در اختتامیه جشنواره که پنج اسفندماه برگزار میشود از یک شاعر و یک نویسنده معاصر تجلیل میشود.
برپایه این گزارش، در اختتامیه جشنواره سه جلد آثار برگزیده جشنواره دوم و سوم یار و یادگار بین مدعوین و برگزیدگان توزیع خواهد شد.
کادر اجرایی اعم از شورای سیاستگذاری، دبیرخانه و داوران در تلاشند در این جشنوار گفتمان حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی به منصه ظهور برسد.
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