ارتقا سطح علمی مداحان برنامه اصلی تبلیغات اسلامی زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان زنجان، یوسف اماملو ظهر یکشنبه در جلسه تعیین هیئت رئیسه کانون مداحان استان زنجان که با حضور رؤسای کانون مداحان شهرستانهای استان زنجان برگزار شد، بیان کرد: مداحان از افراد تأثیر گذار در برنامه های فرهنگی و دینی هستند و لذا باید نسبت به ارتقاء سطح معلومات آنان اقدامات اساسی صورت گیرد.

اماملو افزود : امروز دشمن تلاش دارد با هجمه های مختلف مردم را نسبت به مسائل دینی بدبین کند و بنابراین باید با کارهای فرهنگی و دینی مناسب نسبت به ارتقاء سطح معلومات عموم جامعه و به خصوص مداحان و تشکلهای دینی برنامه های مناسبی اجرا شود.

وی تغذیه فکری مداحان را از برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان برشمرد و تاکید کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان در راستای تغذیه فکری مداحان تاکنون اقدامات بسیار خوبی را داشته است که از جمله آنها برگزاری کلاسهای مختلف آموزشی و توزیع کتب معتبر در بین مداحان بوده است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، با تأکید بر اینکه مداحان باید سطح علمی و معرفتی خود را در زمینه کاری خود بالا برند به بررسی اساسنانه کانون مداحان پرداخت و تصریح کرد: تشکیل کمیته های تخصصی، حفظ و نگهداری اسناد از جمله وظایف کانون مداحان استان است.

اماملو با بیان اینکه شرکت مستمر در کلیه جلسات و مشارکت در برنامه ها از وظایف اعضای کانون مداحان استان است، افزود: کلیه جلسات کانون مداحان با حضور دو سوم اعضاء و نماینده رئیس تبلیغات اسلامی هر شهرستان شکل رسمی به خود می گیرد و کلیه صورتجلسات کانون باید ثبت و مصوبات آن به تأیید رییس اداره تبلیغات اسلامی هر شهرستان برسد و مسئولیت اجرای مصوبات کانون مداحان با رییس کانون است.

وی یادآور شد: رییس و دبیر کانون مداحان به مدت یکسال انتخاب می شوند و مصوبات این کانون نباید با مقررات سازمان تبلیغات اسلامی مغایرت داشته باشد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان اظهار داشت: کانون مداحان استان زنجان هر دو ماه یکبار با حضور اعضاء تشکیل می شود و اعضاء این کانون از نمایندگان کانون مداحان شهرستان های تابعه استان است و نظارت بر کانون مداحان استان با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و یا نماینده وی است.

اماملو با بیان اینکه کانون مداحان استان می تواند در جلسات خود از افرادی به عنوان مشاور استفاده کند گفت: در صورت عدم حضور رئیس در جلسات کانون مداحان مدیریت جلسات کانون مداحان با دبیر کانون مداحان استان است .

وی منابع درآمد مالی کانون مداحان را کمکهای مردمی، اداره کل تبلیغات اسلامی برشمرد و افزود: استان زنجان یکی از استانهای مطرح در اجرای برنامه های فرهنگی و دینی است و باید با آموزشهای لازم سطح معلومات تشکلهای دینی را بالا برد.