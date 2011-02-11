دکتر حسین هوشنگی درمورد کتابهای زیرچاپش به خبرنگار مهر گفت: کتاب "بنیادگرایی سلفی" که مجموعه مقالاتی از سوی بنده و دکتر پاکتچی و گروهی از همکاران است به همراه دکتر پاکتچی زیرچاپ داریم که ازسوی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر خواهد شد.

استاد گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع) درمورد این کتاب اظهارداشت: دراین کتاب از سلفیه و بنیادگرایی سلفیه یعنی جریانهای که امروز در قالب طالبان و القاعده مطرح است بحث کرده‏ایم. برای مثال از پیشینه و سابقه اخوان المسلمین مثل سید قطب از جهات مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بحث کرده‏ایم. رابطه این جریان با جریان رقیبش مثل روحانیت سنتی و روشنفکری متجدد را نیز مورد بررسی قرارداده‏ایم. درکل پیشینه تاریخی این تفکر را به اتفاق سایر نویسندگان آن جستجو کرده‏ایم.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه از زیرچاپ قرارگرفتن کتاب دیگرش با عنوان" مقایسه نظریه مفاهیم در فلسفه کانت و فلسفه اسلامی" خبرداد و درباره آن گفت: در این کتاب آن نظریه مفاهیم آن معقولات اولی و ثانی در فلسفه اسلامی را با مفاهیم تجربی یا مقولات فاهمه کانت مقایسه کرده‏ام که توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر خواهد شد.