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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۳۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بررسی استخدام فارغ التحصیلان استثنایی در آموزش و پرورش

بررسی استخدام فارغ التحصیلان استثنایی در آموزش و پرورش

معاون استثنایی وزیر آموزش و پرورش از امکان استخدام فارغ التحصیلان رشته های استثنایی مراکز تربیت معلم خبر داد و گفت: در صورت موافقت معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری تمامی این افراد در آموزش و پرورش استثنایی استخدام می شوند.

سوسن کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: وزیر آموزش و پرورش هم اکنون بدنبال پیگیری این موضوع از طریق معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری هستند تا تمام فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که حدود 10 هزار نفر هستند به استخدام آموزش و پرورش در آیند.

وی با بیان اینکه هم اکنون میانگین دانش آموز به معلم در بخش استثنایی هفت بر یک است، ادامه داد: اگر این افراد به استخدام آموزش و پرورش استثنایی درآیند کمبودهایمان در بخش نیروی انسانی حل خواهد شد.

به گفته کشاورز، در سال جاری بیش از دو هزار نفر از طریق آزمون استخدامی در آموزش و پرورش استثنایی جذب شده اند که بیش از یکصد نفر از این نیروها در واحد توانبخشی به کار گرفته شده اند.

کد مطلب 1250436

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