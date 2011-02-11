ندا هنگامی، سردبیر نمایش‌های "پهلوون محمد" و "مصلح آزادی" درباره سردبیری این نمایش‌ها به خبرنگار مهر گفت: مرکز هنرهای نمایشی رادیو به عنوان تنها مرکزی است که برای شبکه‌های مختلف رادیویی نمایش‌های الف تهیه می‌کند و از شبکه‌ها روی آنتن می‌رود. در گذشته رادیو ورزش بخش نمایش نداشت، اما بخشی برای نمایش طراحی کردند.

وی در ادامه افزود: آقای محمدخانی از رادیو ورزش با من برای تهیه نمایشی ویژه ایام دهه فجر تماس گرفت و درخواست نمایش‌هایی با محوریت دو ورزشکار زمان انقلاب داده شد که خاطرات آنها در قالب نمایش روایت شود. به هر حال برنامه نمایشی برای مخاطبان جذابیت لازم را دارد. آنها برای تهیه نمایش‌هایی با محوریت محمد طالقانی و مهرآیین، ورزشکاران کتاب‌هایی به من معرفی کردند و بعد از مطالعه با مریم تاجیک نویسنده صحبت کردم.

این سردبیر خاطرنشان کرد: تا اینکه نمایش‌های "پهلوون محمد" و "عبور از تاریکی" را با محوریت این دو ورزشکار در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تهیه کردیم و در حال حاضر از رادیو ورزش پخش می‌شود.

هنگامی درباره اینکه این نمایش‌ها تا چه حد بر اساس مستندات تاریخی تهیه شده، توضیح داد: ما سعی کردیم تمام لحظات منطبق بر واقعیات باشد. البته در یک کار نمایشی برای در آوردن لحظات دراماتیک هم مواردی اضافه شده، اما کم بوده و کاملاً بر اساس مستندات تهیه شده است.

وی درباره سردبیری نمایش "مصلح آزادی" توضیح داد: چند وقتی است که در رادیو تهران نمایش‌هایی درباره بزرگان مبارز تهیه می‌کنم. به نظرم بهتر است مخاطبان با این نوع شخصیت‌ها بیشتر آشنا شوند و نمایش هم قالب مناسبی است تا مخاطبان با آن ارتباط برقرار کنند. به همین دلیل در نمایش "مصلح آزادی" که در حال حاضر از رادیو تهران پخش می‌شود به زندگی شهید نواب صفوی پرداختیم. البته این نمایش هم منطبق بر واقعیات است.

این سردبیر درباره اینکه آیا باز هم قصد دارید نمایش‌هایی درباره مبارزان تاریخ تهیه کنید، گفت: بله، قصد دارم در مناسبت‌های مختلف نمایش‌هایی با این مضامین تهیه کنیم. قصد دارم در سال آینده چند نمایش با محور مبارزان تاریخ سردبیری کنم.