تمایل استفاده از سیستم عاملهای منابع باز توسط شرکتهای IT

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تحقیقاتی گارتنر با مصاحبه از 547 شرکت IT در 11 کشور بین ماههای جولای و آگوست 2010 نشان داد که بیش از یک پنجم این شرکتها (22 درصد) در تمام بخشهای خود از سیستم عامل منابع باز استفاده می کنند و 46 درصد نیز اظهار داشتند که در برخی از قسمتهای شرکت سیستم عامل منابع باز را به کار گرفته اند.

21 درصد از مصاحبه شوندگان در حال ارزیابی حمایت و یا ترک سیستم عاملهای دارای لیسانس مالک برای مثال سیستم عامل ویندوز هستند.

"لاری وارستر" تحلیلگر گارتنر توضیح داد: "یکی از نکات جالب توجه این تحقیق این است که جستجوی یافتن روشی برای کاهش هزینه ها به یکی از فاکتورهای مهم در ترویج سیستم عاملهای منابع باز تبدیل شده است. بسیاری از این پاسخ دهندگان، به نرم افزارهای منابع باز به عنوان سیستمی نگاه می کنند که خدمات را به صورت رایگان در اختیار آنها می گذارد."

به عبارت دیگر، مدیران این شرکتها معتقدند که این نوع از نرم افزارها می توانند یک مزیت رقابتی را برای آنها تضمین کند.

تقریبا یک سوم مصاحبه شوندگان (31 درصد) توضیح دادند که تصمیم گیری درباره استفاده از نرم افزارهای منابع باز بخشی از استراتژیهای IT شرکت است.

یکی از دلایل دیگر استفاده از این نرم افزارها امکان استفاده از "رمزگذاری" این سیستم عاملها است به طوری که شرکتها می توانند با استفاده از این رمزگذاری به راحتی برنامه های منابع باز را برای سازگار کردن آنها با نیازهای شرکت خود شخصی سازی کنند.

باب ایگوئو کارشناس گارتنر در این خصوص اظهار داشت: "سیستم عاملهای منابع باز برای تقویت سیستمهای موجود در شرکتها از طریق یکپارچه سازی و اتوماسیون و همراه با یک نرم افزار داخلی استفاده می شوند. به این ترتیب می توان امنیت و میزان اثربخشی تجارت را بهبود بخشید."

نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که در سالهای اخیر یک افزایش ثابت در استفاده از سیستم عاملهای منابع باز به ثبت رسیده است به طوریکه در پنج سال گذشته میزان استفاده از نرم افزارهای منابع باز تنها به بیش از 10 درصد رسیده بود.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، این در حالی است که به گفته گارتنر در 18 ماه آینده رشد استفاده از این سیستم عاملها به 30 درصد خواهد رسید.