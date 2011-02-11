روباتها هم اینترنت ویژه خواهند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه که RoboEarth نام دارد یک آرشیو بسیار عظیم است که در آن روباتها می توانند اطلاعات مربوط به فعالیتهایی را که انجام می دهند قرار دهند و به این ترتیب سایر روباتها می توانند این اطلاعات را از روی RoboEarth بارگذاری کنند.

هدف از این اقدام توسعه متدی است که امکان رمزگذاری تبادل اطلاعات و استفاده دوباره از آنها را فراهم می کند و می تواند کتابخانه ای را ویژه استفاده روباتها تشکیل دهد.

"مارکوس وایبل" از موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس در زوریخ در این خصوص توضیح داد که راه اندازی این سرویس می تواند در تکامل سریعتر روباتهای موثرتر بسیار مفید باشد و به این ماشینها اجازه دهد که مشکلات خود را آسانتر حل کنند.

RoboEarth همزمان یک پایگاه اطلاعاتی و یک سیستم ارتباطی است که اطلاعات قطعی را به یک روش بدون ابهام محاسبه خواهد کرد. به این ترتیب تمام ماشینها با هر سطح هوشی و تکاملی می توانند این اطلاعات را پیدا کرده و از آنها استفاده کنند.

این اطلاعات شامل نقشه محلهایی که روباتها در آنجا کار می کنند، توصیف اجسام و افرادی که روباتها با آنها روبه رو می شوند و آموزشهایی که برای انجام کارهای ساده و پیچیده می بینند.

"مارکوس وایبل" ضمن تاکید بر اینکه این پروژه با الهام از ویکی پدیا توسعه می یابد، افزود: "ویکی پدیا سیستمی است که انسانها از آن برای اشتراک گذاری دانشهای خود استفاده می کنند. همه می توانند وارد این سیستم شوند و آن را اصلاح کنند اما چیزی شبیه به این برای روباتها وجود ندارد. در حالی که روباتها نیز اگر بتوانند حافظه خود را با اطلاعات جدید پر کنند می توانند سریعتر خود را برای بهتر شدن آماده کنند."

براساس گزارش بی. بی. سی، این پروژه با مشارکت 35 دانشمند از اتحادیه اروپا در یک دوره 4 ساله انجام می شود.

نتیجه این تلاش، توسعه نسل جدیدی از روباتها است که قادرند نه تنها به محیطهای کنترل شده و ساختاری شده ای چون کارخانه های تولیدی واکنش نشان دهند بلکه می توانند پاسخهای مناسبی برای تعامل بهتر با انسانها را برای مثال در بخش خانگی و خدماتی پیدا کنند.