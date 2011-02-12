حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رسیدگی به امور دانشجویان ایرانی بورسیه و غیربورسیه شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور با انتصاب رایزنان علمی سیار وسعت پیدا می‌کند.

وی در تشریح دلایل انتصاب رایزنان علمی سیار جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفت: تعداد دانشجویان ایرانی در برخی کشورها کم هستند لذا به دنبال این هستیم که سرپرستان یا رایزنان علمی سیار را تعیین کنیم تا با اقامت چند روزه در کشورهای مختلفی که در آنها رایزن علمی و سرپرستی دانشجویی نداریم، وضعیت دانشجویان ایرانی در این کشورها را مورد رسیدگی قرار دهند.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم با تأیید خبر مهر درباره تصمیم ایجاد رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در آلمان گفت: برنامه ایجاد رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در آلمان، مطرح است اما هنوز نهایی نشده است.

وی درباره گزینه‌های مورد نظر برای عهده‌دار شدن رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در آلمان نیز گفت: پس از نهایی شدن این برنامه، رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در آلمان نیز منصوب می‌شود.

مسلمی نائینی درباره راهکار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سرپرستی دانشجویان ایرانی غیربورسیه در خارج کشور به مهر گفت: سرپرستان دانشجویی یا رایزنان علمی جمهوری اسلامی ایران موظف شدند در حدی که امکان دارد در کشورهایی که حضور دارند سرویس‌هایی که به دانشجویان بورسیه ارائه می‌دهند را به دانشجویان غیر بورس نیز ارائه کنند.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم تاکید کرد: به رایزنان علمی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده تا دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه را با یک نگاه ببینند و اگر امکانات، اردوهای فرهنگی و هدایایی به دانشجویان بورسیه می‌دهند تا حد امکان به دانشجویان غیر بورسیه نیز ارائه کنند.