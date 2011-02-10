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۲۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۳۸

همزمان با دهه فجر/

تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع) در زنجان کلنگ زنی شد

تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع) در زنجان کلنگ زنی شد

زنجان - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام الله دهه فجر کلنگ تقاطع غیر همسطح حضرت امام حسین (ع) در جاده بیجار زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی موسوی ظهر پنج شنبه در مراسم کلنگ زنی تقاطع غیر همسطح را یکی از

بزرگترین پروژه های بزرگ و مشکل در استان یاد کرد و افزود : این تقاطع به علت حجم ترافیکی به چندین استان

 و تردد این محور که ترانزیت بود

وی اظهار داشت: با طراحی درست و کارشناسی شده این تقاطع یکی از گره های ترافیکی شهر بود حل می شود

لذا  پل احداث شده یک المان در ورودی شهر از شرق و غرب هست طوری طراحی شده که به لحاظ نوع عملا شبیه

میدان است.

موسوی با اشاره به اینکه پروژه یک کابل زیر گذر از شرق به غرب با 400 متر طول و7.70 متر عرض و یک

خط عبوری با 600 متر طراحی شده است لذا اعتبار پیش بینی شده 15 میلیارد تومان است.

شهردار  زنجان همچنین تاکید کرد: با احداث این تقاطع مشکل ترافیکی و انحراف مسیر حل خواهد شد که در این راستا

باید دستگاههای زیربط همکاری و تعامل لازم را داشته باشند

کد مطلب 1250545

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