به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور استان‌ها اعلام کرد حسن تقدس‌نژاد، معاون مالی و اداری سازمان صدا و سیما همراه مدیران کل این حوزه با حضور در صدا و سیمای مرکز البرز از روند عملیات اجرائی احداث ساختمان صدا و سیما بازدید کرد.

تقدس‌نژاد در این دیدار با اشاره به تاکید رئیس جمهوری بر احداث و راه اندازی سریع صدا وسیما در استان البرز گفت: تمام تلاش مجموعه مدیریت سازمان بر فراهم نمودن امکانات لازم برای این امر است. روند بررسی نیازها برای راه‌اندازی صدا وسیمای استان البرز انجام شده است و به زودی اقدامات لازم در این خصوص انجام می‌شود.

در این دیدار مدیر کل صدا وسیمای استان البرز ضمن ارائه گزارش از روند پیشرفت اجرایی مرکز، عزم مسئولان برای راه‌اندازی هر چه سریعتر صدا و سیمای استان را یادآور شد.

رضا علم الهدی با قدردانی از مساعدت معاون اداری و مالی سازمان در رفع نیازهای مرکز البرز تأکید کرد: مردم استان البرز امروز انتظار دارند خواسته آنها در داشتن رسانه استانی مستقل برآورده شود. بر این اساس برنامه زمان‌بندی ویژه‌ای تدوین شده است.

علم الهدی برعزم همه مسئولان استانی و رسانه ملی برای راه اندازی کیفی وسریع‌تر مرکز البرز تأکید کرد و اظهار امیدواری کرد این هدف بزرگ در سال آینده محقق شود.