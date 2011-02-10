مسیرهای راهپیمایی در یزد اعلام شد

حمید زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: راهپیمایی پرشکوه مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار دارالعباده یزد فردا، 22 بهمن ماه همزمان با سراسر کشور برگزار می شود و مردم یزد در ساعت 9 و 30 دقیقه صبح در میدان آزادی (باغ ملی) این شهر تجمع می کنند و پس از اجرای برنامه های ویژه ای، راهپیمایی خود را از ساعت 10 صبح در مسیرهای مشخص شده آغاز می کنند.
زارع بیان داشت: مسیرهای راهپیمایی در یزد از میدان آزادی آغاز میشود و پس از عبور از خیابان فرخی تا میدان شهید بهشتی (مجاهدین) ادامه مییابد.
وی خاطرنشان کرد: خیابان امام خمینی (ره)، چهارراه شهدا و خیابان قیام، ادامه مسیر راهپیمایان یزدی در روز 22 بهمن خواهد بود.
زارع با بیان اینکه مراسم راهپیمایی تا اذان ظهر ادامه خواهد یافت، افزود: مردم در ادامه مسیر خود در خیابان قیام به سمت مسجد ملااسماعیل، میعادگاه نمازجمعه خواهند رفت و پس از راهپیمایی در نمازجمعه شرکت خواهند کرد.
دبیر ستاد دهه فجر استان یزد با بیان اینکه برنامههای ویژهای در مراسم راهپیمایی امسال برگزار میشود، اظهار داشت: حجتالاسلام محمدجواد حاج علیاکبری، نماینده ولیفقیه در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان کشور، سخنران راهپیمایی 22 بهمن در یزد خواهد بود.
وی با اشاره به دیگر برنامههای پیشبینی شده در مراسم راهپیمایی 22 بهمن در مرکز استان یزد اظهار داشت: برپایی ایستگاههای صلواتی و فرهنگی توسط مردم، برگزاری کارگاه نقاشی برای کودکان و نونهالان در کوچه انقلاب خیابان امام خمینی (ره)، قرائت زیارت آل یاسین و ... از جمله برنامههای تدارک دیده شده است.
زارع یادآور شد: در این روز همچنین گروه سرود 1357 نفری دانشآموزان یزدی که از سوی کمیته دانشآموزی ستاد دهه فجر ساماندهی شدهاند، سرودهای انقلابی را در میدان شهید بهشتی (مجاهدین) اجرا خواهند کرد.
وی، اجرای حرکات رزمی توسط گروههای ورزشهای رزمی در ابتدای راهپیمایی در میدان آزادی (باغ ملی) را نیز از دیگر برنامههای پیشبینی شده این ستاد اعلام کرد.
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