احداث مونوريل بايد در شوراي حمل و نقل كشور توجيه شود//سند توسعه تهران آماده ارائه به سازمان مديريت است

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، علي‌اكبررحماني در حاشيه برگزاري دومين جلسه شوراي اداري استان طي سال جاري تصريح كرد: شوراي شهر تهران مصوبه‌ اي در مورد احداث مونوريل داشته كه فرمانداري تهران به اين مسأله اعتراض و هيأت حل اختلاف مركزي نيز نظر خود را در اين زمينه اعلام كرده است.



رحماني، با بيان اينكه بحث حمل و نقل همواره به عنوان يك چالش مطرح بوده و استانداري تهران نيز به دنبال رفع اين مشكل است، خاطرنشان كرد: كمك‌هاي دولت به بحث حمل و نقل طي سال گذشته و جاري و تخصيص دو ميليارد دلار فاينانس به شهرداري براي احداث مترو و تصويب احداث خط 3 و 4 آن بي‌سابقه بوده است.



استاندار تهران با بيان اين كه امروزه 40 درصد بار حمل و نقل كشور را جاده‌ هاي استان تهران تامين مي كنند و13 ميليون نفر جمعيت نيز بايد از آن منتفع شوند، اظهار داشت: همچنين 33 درصد صنايع كشور در استان تهران است كه اين امر بار حمل و نقل سنگيني را بر جاده‌هاي استان وارد مي‌كند.



رحماني در دومين جلسه شوراي اداري استان تهران نيز با اعلام اين خبر كه سند توسعه استان تهران آماده ارائه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است، خاطرنشان كرد: در اين سند، تهران در مقايسه با پيشرفته‌ ترين پايتخت ها سنجيده شده است.

وي با اشاره به اين كه راهي جز توسعه جنوب استان تهران نداريم، يادآور شد: براي توسعه شهر « آفتاب» در جنوب استان تهران، جغرافياي 10 هزار هكتاري با 22 هكتار فضاي سبز و پذيرش صنايع نوين بدون دارا بودن آلودگي زيست محيط مدنظر قرار گرفته است .



رحماني افزود: تكميل شبكه مترو و راه ‌اندازي بورس در غرب استان تهران و بكارگيري فناوري هاي نوين در شرق استان در دستور كار مديريت استان قرار گرفته است.



استاندار تهران حل برخي از مشكلات استان تهران را نيازمند اتخاذ تدابير ملي دانست و گفت: مشكل تهران مشكل يك كلانشهر يا يك استان نيست بلكه اين مشكلات هم در سطح استاني و هم در سطوح ملي و فراملي مطرح است.

وي با بيان اين كه در مباحث جمعيت، مهاجرت، حاشيه‌نشيني، اتباع خارجي، محيط زيست، تمركز شديد در تهران، حمل و نقل و زلزله نيازمند چاره‌ انديشي در بالاترين سطوح كشور هستيم، افزود: با موافقت رييس‌ جمهور جلسه ‌اي كامل از شوراي امنيت ملي به مباحث اساسي استان تهران اختصاص مي‌يابد.



رحماني در ادامه به موفقيت مجموعه مديريت استان براي رسيدگي به زيرساخت هاي توسعه‌ اي استان چون آب، برق و راه اشاره و تصريح كرد: تا سه سال آينده مشكل آب و برق تا سقف15ميليون نفر جمعيت در استان تهران وجود نخواهد داشت.



بنا براين گزارش و به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور استاندار تهران در پايان با اشاره به اين كه رسيدن به نرخ تورم يك رقمي، نرخ بيكاري يك رقمي و رشد اقتصادي دو رقمي دور از دسترس نيست، افزود: دولت طي7 سال گذشته در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و صادرات غيرنفتي و تقويت رابطه حاكميت با مردم ( گسترش احزاب، تشكل‌هاي غيردولتي و ساماندهي شوراها) موفقيت‌هاي خوبي داشته است.

