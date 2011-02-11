تیم های مدعی رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان کشور پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها که با حضور 21 تیم از سراسرکشور در چهارگروه در دو سالن ورزشی بابلسر در حال برگزاری است، با برگزاری 9 بازی پیگیری شد.

در دیدارهای برگزارشده چهارمین روز که تا شامگاه چهارشنبه ادامه داشت، تیم هیئت هندبال بابلسر، میزبان رقابتها با نتیجه 17 بر13 خراسان رضوی را شکست داد و تیم ذوالفقار نکاء دیگر نماینده مازندران در این رقابتها با نتیجه 23 بر20 از سد تهران گذشت.

تیم همدان با حساب 23 بر20 تیم چهارمحال وبختیاری را مغلوب کرد و خراسان شمالی با نتیجه هفت بر شش برابر کردستان صاحب برتری شد.

تیم کرمان 26 بر 9 گلستان را مغلوب کرد، تربیت بدنی اهر 22 برابر10 از تیم مرکزی امتیاز گرفت. فارس 20 بر9 گیلان را پشت سر گذاشت و سمنان با نتیجه 11 بر18 به تیم کرمانشاه باخت و ذوب آهن اصفهان با حساب 16بر14 لرستان را پشت سرگذاشت.

رئیس هیئت هندبال مازندران گفت: درپایان این رقابتها دوتیم به رقابتهای فصل آینده لیگ برترهندبال بانوان باشگاه های کشور صعود خواهند کرد.

خسروابراهیم زاده افزود: درصورت موافقت نمایندگان تیم ها وفدراسیون هندبال، درخصوص صعود سه تیم برتربه مسابقات فصل آینده لیگ برتر تصمیم گیری خواهد شد.

وی یادآورشد: این رقابتها تا روز 28 بهمن ماه در بابلسر ادامه دارد.