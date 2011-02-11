انجمن حمایت از نخبگان دانش آموزی در مازندران تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری در مراسم تجلیل از نخبگان علمی دانش آموزی استان در شهرستان آمل گفت: کمیته حمایت از نخبگان در اداره کل آموزش و پرورش مازندران تشکیل شده است.

وی افزود: دانش آموزان مازندرانی، پارسال در المپیاد جهانی 13 نشان طلا، نقره و برنز را کسب کردند که عملکرد قابل قبولی بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه امسال 44 هزار دانش آموز این استان در کنکور سراسری دانشگاه و موسسات آموزش عالی شرکت کردند، ادامه داد: دانش آموزان مازندرانی رتبه اول رشته هنر و دوم گروه ریاضی و در مجموع در کنکور امسال دانشگاه های کشور رتبه سوم کشوری را کسب کردند.

امیری، المپیادهای علمی را باعث ایجاد وحدت ودوستی وهمدلی در میان دانش آموزان دانست و تاکید کرد: مدارس مازندران باید این روحیه و نشاط و دوستی را در میان دانش آموزان ایجاد کند.

وی، تجلیل و تکریم از دانش آموزان نخبه را وظیفه آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: توجه به نخبگان در واقع سپاسگذاری از کسانی است که شرایط موفقیت آنان را فراهم می آورند که دراین راه نقش والدین و معلمان قابل تقدیر و احترام است.

مدیرکل آموزش وپرورش مازندران، داشتن روحیه و ذوق پژوهشی را ذات درونی دانش آموزان نخبه دانست و یادآورشد: خوشبختانه همه دانش آموزان به خصوص دانش آموزان نخبه از اعتماد به نفس بالایی برخوردارهستند و دراین راه توجه به مسائل دینی، مورد توجه جدی آنان است.

امیری، به نقش درخشان شهرستان آمل در پرورش علما و دانشمندان مشهور در دوره های زمانی مختلف شاره کرد و یادآورشد: آمل نقطه اتکا و کوه استوار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در پایان این مراسم از 124 دانش آموز نخبه شهرستان آمل که در کنکور سراسری امسال دانشگاه های کشور و المپیادهای جهانی و کشوری رتبه های ممتاز را کسب کردند، تجلیل شد.

شهرستان 370 هزارنفری آمل حدود 62 هزار دانش آموز دارد.