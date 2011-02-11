"شاهزاده بابل" به کتابفروشیها آمد

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده در این کتاب داستان مهیج شاهزاده بابل را که حکایتی اسطورهای از دنیای شگفتانگیز و پر رمز و راز حکومت بابل باستان است روایت میکند.
در کتاب "شاهزاده بابل" که با برداشتی آزاد از حکایتی در مرزباننامه برای کودکان بازنویسی شده با داستان آئو شاهزاده شهر زیبای بابل آشنا میشویم؛ شاهزادهای که عمویش به طمع پادشاه شدن وی را در ته چاه میاندازد اما دست تقدیر سرنوشت دیگری برای او رقم میزند.
در این کتاب میخوانیم: نیمی از صورت اژدها شبیه صورت گودیا بود و نیمی دیگر شبیه سوسماری بزرگ. از چوب، بخاری بنفش رنگ به هوا بلند شد و به دور اژدها پیچید. اژدها نعرهای کشید. شاخهای که آنو روی آن نشسته بود شکست و آنو بر زمین افتاد و بیهوش شد. نینمو به سرعت از درخت پایین آمد. نیزه را از دست آنو بیرون آورد و بدون معطلی، آن را بر بدن اژدها فرو کرد.
مجید شفیعی متولد 1350 و کارشناس موزهداری است. از سال 1380 چاپ کتابهایش را برای کودکان و نوجوانان آغاز کرد و تا کنون 18 عنوان کتاب از او به چاپ رسیده است.
داستانهای وی در جشنوارههای مختلف از جمله جشنواره کانون، کتاب برتر، سلام بچهها و جشنواره ادبی اصفهان جایزه و تقدیرنامه دریافت کرده است.
کتاب "شاهزاده بابل" با شمارگان 3000 نسخه در 24 صفحه منتشر شده است.
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