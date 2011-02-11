۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

چرخکار در گفتگو با مهر:

اپیدمی در کشور نداریم

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی با بیان اینکه بیماری نیوکاسل ریشه‌کن نمی‌شود، درباره شیوع بیماری تب برفکی گفت: کانونهای تب برفکی محدود شده است و اپیدمی در کشور نداریم.

سعید چرخکار در گفتگو با مهر در خصوص بیماری تب برفکی و شیوع مجدد آن دردامداریها اظهار داشت: اطلاعات تب برفکی روزانه درسازمان ثبت می شود و برنامه واکسیناسیون هم برای دامهای سبک و سنگین در حال اجراست.

وی شرایط کنونی دامداریها را با ثبات عنوان کرد و افزود: تعداد کانونهای تب برفکی محدود است و در گله های شیری، گوشتی و گوسفند وضعیت تحت کنترل درآمده است. معاون سازمان دامپزشکی با اشاره به واکسناسیون انواع دامها در کشور گفت: اپیدمی در کشور نداریم.

چرخکار در خصوص بیماری نیوکاسل در واحدهای مرغداری گفت: این بیماری ازسال 1333 در کشور شناخته شد و هیچ گاه هم ریشه کن نشده است.

وی افزود: این بیماری در طیورصنعتی و بومی وجود دارد و کانونهای آن هم به تایید نرسیده است، ضمن آنکه فرمهای مختلف این بیماری منجر به کاهش تولید در واحدهای مرغداری می شود.

معاون سازمان دامپزشکی واکسیناسیون را تنها روش مقابله با این بیماری در ایران ذکر کرد و گفت: این بیماری ریشه کنی ندارد و تنها با گزارش گیری سعی می شود تا کانونهای بیماری شناخته شده و واکسیناسیون انجام گیرد.

2 هفته پیش از این مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفتگو با مهر از شیوع نوعی تب برفکی در دامداری ها خبرداده بود که واکسنهای قبلی نسبت به آن بی اثر هستند.

