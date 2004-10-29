مذاكرات ميان اسلام آباد و دهلي نو روند مثبتي را طي مي كند

اقبال احمد خان در گفتگو با خبرنگار بين الملل "مهر" درپاسخ به اين سوال كه بسياري معتقدند مساله كشمير قابل حل و فصل نيست اولويت هاي حل مساله كشمير از نظر شما نيست؟ گفت: مساله كشمير از 57 سال پيش تاكنون به عنوان يك مشكل حاد مطرح بوده است و در سازمان هاي بين المللي مورد بررسي قرار گرفته و قطعنامه هاي متعددي نيز از طرف سازمان ملل در خصوص كشمير تصويب شده است .



وي افزود: عدم حل معضل كشمير باعث بي ثباتي در منطقه جنوب آسيا شده است، لذا پاكستان و هند اكنون مذاكرات جامعي را آغاز كرده اند و هردواحساس كردند كه بايد راه حلي براي معضل كشمير ايجاد كنند.



وي روند حاكم بر مذاكرات كنوني ميان رهبران دو كشور را مثبت ارزيابي كرد.



اقبال احمد خان درباره اينكه بي توجهي جهان اسلام به مساله كشمير اظهار داشت : كشورهاي اسلامي بويژه سازمان كنفرانس اسلامي اقداماتي را درباره مساله كشمير انجام دادند و درداخل سازمان گروه ويژه كشمير تشكيل شده است تا در اين زمينه فعاليت كند.



به گفته وي، اين گروه از هند خواسته است اجازه دهد يك هيات حقيقت ياب از طرف سازمان كنفرانس اسلامي به كشمير

اعزام شود .



اقبال احمد خان افزود : امروز كنفرانس بين المللي درمورد كشمير در لندن برگزار شد، اين كنفرانس توسط سازمان هاي اسلامي برگزار شده است .



به گفته وي، يكي از نمايندگان مجلس عوام انگليس از دولت اين كشور خواسته است گزارشگري را براي كشمير تعيين كند، در اين خصوص نام رابين كوك وزير امور خارجه سابق انگليس را پيشنهاد كرده است.



سفير پاكستان با بيان اينكه، مذاكرات كنوني ميان رهبران هند و پاكستان روند مثبتي را طي مي كند، به ديدار پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان با نخست وزير هند در نيويورك در حاشيه اجلاس اخير سازمان ملل متحد اشاره كرد.



به گفته وي، مقامات دو طرف در اين ديدار گزينه هاي مختلفي درباره كشمير را مورد بررسي قرار دادند و مذاكرات را مثبت ارزيابي كردند.

شايان ذكر است امروز مراسم بزرگداشت 27 اكتبر سالروز ورود نظاميان هندي به كشمير در سفارت پاكستان در تهران برگزار شد.

اقبال احمد خان سفير پاكستان در ايران چندي پيش در در گفتگو با خبرنگار بين الملل "مهر" گفت : پاكستان به منظور حفظ ثبات بازدارندگي استراتژيك درجنوب آسيا پيشنهادهاي مشخصي را به هند ارائه كرده است، كه شامل :

1- توقف دو جانبه آزمايش هاي هسته اي بعدي

2- نگهداري سلاح هاي هسته اي دروضعيت غير آماده باش

3- مستقر نكردن موشك هاي بالستيك با قابليت هاي هسته اي

4- توافق رسمي درباره اطلاع رساني قبلي در زمينه آزمايش هاي موشكي

5- لزوم توافق در بدست آوردن و استقرار سيستم هاي موشك هاي آنتي بالستيك

6- اعتماد سازي به منظور كاهش خطر استفاده از سلاح هسته اي در نتيجه محاسبه نادرست يا به صورت تصادفي

7- بحث و بررسي درباره دكترين امنيت هسته اي يكديگر براي اجتناب از مسابقه تسليحاتي و موشكي در سطح منطقه

به گفته اقبال احمد خان ، اسلام آباد آمادگي دارد اين پيشنهادها را در مذاكرات دوجانبه با هند يا بوسيله ميانجيگري سازمان ملل و يا سايرقدرت هاي بزرگ مورد بحث قرار دهد.

