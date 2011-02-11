دوره آموزش زبان فارسی تحت وب به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت دانشگاه مجازی المصطفی و با حمایت دبیرخانه شورایعالی اطلاعرسانی مراحل طراحی، تولید و بهرهبرداری دوره آموزش زبان فارسی تحت وب ویژه زبان آموزان غیر ایرانی به پایان رسید و در وبگاه www.almustafaou.com در اختیار علاقهمندان قرار گرفت.
تاکنون زبان آموزان فراوانی از سراسر جهان از طریق LMS دانشگاه مجازی از این دوره آموزشی استفاده کردهاند. در ضمن مجموعه یاد شده در قالب 9 سیدی مالتیمدیا تولید شده که قابل ارائه به موسسات و مراکز آموزش زبان فارسی است.
به دلیل نبود یک سیستم آموزشی جامع زبان فارسی و به دلیل اشتیاق علاقهمندان خارجی به یادگیری زبان فارسی در داخل و خارج کشور و به دلیل عدم دسترسی به استادان زبان فارسی در کشورهای خارجی، محتوای آماده شده این پروژه میتواند بهعنوان متن درس دیجیتالی آموزش زبان فارسی در اختیار زبانآموزان و استادان آنها قرار گیرد.
مهمترین اهدافی که در این پروژه دنبال شده مربوط به ایجاد بستری برای یادگیری زبان فارسی بدون زبان واسط (فارسی به فارسی) جهت علاقمندان به فراگیری زبان فارسی، کاهش هزینههای یادگیری، ایجاد فرصتهای برابر آموزشی در زمینه آموزش زبان فارسی، کاهش هزینههای آموزشی در دراز مدت، معرفی، تبلیغ و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی، حذف محدودیتهای مکانی زمانی در زمینه یادگیری زبان فارسی و پوشش طیف گستردهتری از مخاطبان در حوزه آموزش زبان فارسی است.
در این وبگاه فرمی حاوی مدارک ثبت نام، تصویرعکس، تصویرمدرک شناسایی ارائه شده و علاقمندان به یادگیری زبان فارسی ابتدا باید مراحل ثبتنام را طی کرده تا نام کاربری و رمز ورود از طریق آدرس پست الکترونیکی به آنان ارائه شود.
