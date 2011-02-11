ملاقات سفیر ایران با وزیر دادگستری ایتالیا درباره همکاری های دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر،در این دیدار که معاونان ورئیس کابینه وزیر ومسئول پیگیری مربوط به امور ایران در این وزارتخانه نیز حضور داشتند، طرفین در خصوص گسترش روابط حقوقی و قضائی دو کشور به تفصیل دیدار و گفتگو کردند.

وزیر ایتالیائی ضمن ابراز خرسندی از این دیدار با اشاره به زمینه های مشترک موجود در مناسبات قضائی و حقوقی دو کشور در زمینه های مختلف از جمله مقابله با قاچاق مواد مخدر و همکاریهای پلیس بین الملل، همکاری در زمینه های کنوانسیونهای بین المللی از جمله بازبینی در کنوانسیون پالرمو و نیز موضوع حقوق بشر را بعنوان برخی زمینه های موجود برای همکاریهای آتی برشمرد .

وی افزود: ما برای تقویت روابط با ایران اهمیت خاصی قائلیم و این ملاقات را به عنوان اولین ملاقات با شما بسیار مهم تلقی می کنم.

متقابلا حسینی سفیر ایران در ایتالیا ضمن ابراز رضایت از همکاریهای دو کشور درزمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مشارکت پلیس بین الملل ایران و ایتالیا و نیز سفرهای انجام شده برخی قضات و وکلای دو کشور، همکاری درسایر زمینه ها را نیز ضروری شمرد.

وی با اشاره به آخرین تحولات مربوط به امضا و تصویب کنوانسیونهای مقابله با فساد و مقابله با جرایم سازمان یافته(پولشوئی) در ایران، برخی زمینه های مشترک همکاری در حوزه های حقوقی وقضائی از جمله همکاری در راستای تدوین موافقتنامه های معاضدت قضائی و استرداد مجرمین ، برگزاری سمینارهای علمی وتخصصی پیرامون شناخت نظام حقوقی دو کشور در محافل دانشگاهی و حقوقی، همکاری در راستای مفاد کنوانسیونهای بین المللی حقوقی را یادآور شد و بر لزوم گسترش تبادل هیاتهای قضائی دو کشور بمنظور شناخت نظامهای حقوقی و همکاری نزدیکتر مقامات دو کشور تاکید کرد.

سفیر ایران همچنین از وزیر ایتالیائی و معاونان وی برای سفر به کشورمان دعوت بعمل آورد .

آلفانو تمامی موارد یادشده را بسیار مثبت ارزیابی نمود و به معاونان خود تاکید نمود موارد مطروحه را دنبال نمایند.

طرف ایتالیایی در اهمیت این دیدار تصریح کرد:تمدن ایتالیا مولود تمدن باستانی ایران است واز این رو مشترکات زیادی در حوزه های مختلف داریم.

وی افزود: این ملاقات برای من اهمیت فوق العاده ای داشت و معاونان من آمادگی دارند که همه موارد را پیگیری کنند.

وی با تشکر از دعوت طرف ایرانی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک بتواند به کشورمان سفر کند.