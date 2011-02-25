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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

گزارش خواندنی مهر/

توقف زمان در گوشه خاک البرز/ "ایستا" مرموزترین روستای ایران!

توقف زمان در گوشه خاک البرز/ "ایستا" مرموزترین روستای ایران!

کرج - خبرگزاری مهر: روستای ایستا واقع در شهرستان طالقان شاید مرموزترین روستای ایران باشد، روستایی در خاک البرز که مردمانش در زمان توقف کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج‏، سکوت حکمفرماست و کسی کاری به کار کسی ندارد. در کوچه ها اثری از رد پای تکه آهنهایی که در شهر "خودرو" نامیده می شود نیست. مردمانی که چون تابلو نقاشی زندگی و آداب و رسوم گذشته را در عصر ارتباطات یدک می کشند.

نه تنها شبها پای تلویزیون نمی نشینند که به شب نشینی هم اعتقادی ندارند. عروسی و عزا ندارند و مراسمی چون جشن تولد، سالگرد ازدواج و... برای آنان معنا و مفهومی ندارد.

مهمان نواز هستند به شرطی که احدی از زنان قصد ورود به روستای آنان را نداشته باشد. همانطور که تا کنون کسی از دنیای بیرون زنان آنان را ندیده است. متمول هستند و از طریق فروش زمینهای پدریشان در تبریز روزگار می گذرانند.

شناسنامه ندارند و جزو آمار جمعیت ایران به حساب نمی آیند. هیچگونه خدمات دولتی را دریافت نمی کنند.

جایی که هرگونه امکانات دنیای جدید را نمی پذیرند

اینجا ایستا است؛ مرموزترین روستای ایران! جایی که هیچگونه امکانات دنیای جدید را نمی پذیرند و بدون آب لوله کشی، گاز، برق، درمانگاه، ماشین آلات، وسایل ارتباطی و ... زندگی می کنند.

گروهی از پیروان میرزا صادق مجتهد تبریزی، فقیه مشهور دوره مشروطه که با الهام از آرای تجددستیز او چنین زندگی را در زمانه تسلط مدرنیته سامان داده‌اند.

میرزا صادق مجتهد تبریزی از فقهایی بود که در هر دو حیطه نظر و عمل، بسیار بر طرد مطلق اندیشه تجدد و دستاور‌هایش تاکید می‌کرد و تا پایان عمر بر عدم جواز استفاده از ابزار تکنولوژیک و امور جدید و مدرن فتوا می‌داد.

اهالی روستای ایستا واقع در شرق طالقان اوقات شرعی نماز را با شاخصه‌های خود استخراج کرده و آغاز و پایان ماه مبارک رمضان را نیز با رویت خویش تعیین می‌کنند، به رویای صادقانه معتقدند، آنان به شدت منتظر ظهور امام مهدی ‌(عج) هستند.

فرزندان آن بعد از رسیدن به سن تکلیف مختارند که با آنان زندگی کنند یا به شهر تبریز بازگردند، هیچگونه فعالیت‌ سیاسی و اجتماعی نداشته و باورهای خود را تبلیغ نمی‌کنند.

اهالی روستای ایستا شناسنامه ندارند

اهالی روستای ایستا شناسنامه ندارند و از امکانات رفاهی جدید مانند آب لوله کشی، گاز، برق، تلفن، رادیو و تلویزیون و... استفاده نمی‌کنند.

کودکان آن روستا به سبک سنتی و مکتب خانه‌ای با فراگیری دروسی همانند واجبات و محرمات فقهی، خوشنویسی و اصول عقاید سواددار می‌شوند.

ساعت مچی و دیواری در محل زندگی "اهل توقف" وجود ندارد و سیمان و آهن در معماری خانه‌های آنان به کار نرفته است.
آنان به نحو اسرارآمیزی از مردم فاصله می‌گیرند و کمتر کسی را به خانه خود راه می‌دهند.

از هر نوع مظاهر مدرنیته و تکنولوژی دوری می‌کنند و با این عزلت گزینی و انتخاب زندگی رهبانی، هاله‌ای از شایعات و سخنان عجیب را در اطراف خود پراکنده‌اند.

اهالی بومی طالقان که به درستی نمی‌دانند اینان از کجا آمده‌اند و چه مرام و مسلکی دارند، گاه آنان را اسماعیلی مذهب و زمانی دراویش ترک دنیا گفته قلمداد می‌کنند که در انتظار ظهور امام مهدی (آخرین پیشوای شیعیان) هستند.

........................

برگرفته از کتاب روستای ایستا- نوشته حسین عسگری

کد مطلب 1250748

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    نظرات

    • سلماز ملکی ۰۰:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۰
      7 0
      پاسخ
      خیلی جالبه و دوس دارم که اونجارو ببینم
    • نیما صادقی ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      شگفت انگیزه خیلی دوس دارم اونجارو ببینم
    • مهرداد رفیعی ۲۳:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
      3 0
      پاسخ
      چه روستایی!!! خیلی دوست دارم اونجارو ببینم. مردمش چطوری زندگی می کنند؟ ...
    • سیروان کیومرثی ۰۱:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۳
      1 0
      پاسخ
      سبک زندگیشون بخاطر انحصار و تداومش خیلی جالبه.
    • وحید مرادی ۲۰:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
      2 1
      پاسخ
      عالیه...خیلی شگفت انگیزه...علاقمند شدم ببینم این روستارو...معرکه اس واقعا که با وجود پیشرفت چشمگیره تکنولوژی هنوزم به این سبک زندگی میکنن
    • ایمان مرادی ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
      1 0
      پاسخ
      روستای مرموزیه خیلی دوست دارم دربارش بیشتر بدونم خیلی دوست داشتم اونجا رو از نزدیک میدیدم.
    • یاسر ۰۳:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا جالبه و عجیب
    • saba ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
      0 0
      پاسخ
      جالبه ولی عجیب، واقعا مرموزه
    • امیرحسین ذوالفقاری ۲۲:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      چهجالب و چه حیرت انگیز کاش میشد که همه برن و اینجا رو ببینن اما خوب متاسفانه تو متن هم اومده که عده ی زیادی رو راه نمیدن ولی علاقه مند شدم به این مکان سفر کنم

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