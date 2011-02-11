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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۸

فرهادی:

انقلاب امام مبنای تاریخ بشریت است

انقلاب امام مبنای تاریخ بشریت است

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز در مراسم بهره برداری از پروژه های محمد شهر کرج گفت: انقلاب ایران مبنای تاریخ بشریت است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،عیسی فرهادی عصر پنج شنبه با حضور در مراسم بهره برداری از پروژه های محمد شهر کرج  در مجتمع فرهنگی و هنری غدیر افزود: انقلاب امام مانند هجرت رسول اکرم و میلاد حضرت مسیح مبنای تاریخ بشریت تا سالیان آتی خواهد بود.

وی در ادامه تاکید کرد: انقلاب امام (ره) از آنجا مبنای تاریخ قرار می گیرد که منشا تحول در اندیشه ها، تربیت و احیای اسلام بوده است و توایسته است که اسلام را از منزوی بودن خارج کرده و به متن جامعه بیاورد.

این مسئول خاطرنشان کرد: تحولات اخیری که در بیشتر کشورهای دنیا من جمله مصر، تونس و ... در حال شکل گیری است، برگرفته از انقلاب شکوهمند اسلامی مان است.

وی تاکید کرد: همه این ناآرامی ها در دنیا برای آن صورت گرفته است که پایه های مستحکم استکبار را به لرزه در آورده و برای رسیدن به عدالت تلاش کنند.

کد مطلب 1250773

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