مرکز تحقیقات شیلات در بندرگز ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جواد نظری مهر عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح های دانشگاه آزاد بندرگز، با تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه های علمی، فرهنگی و آموزشی گفت:سعه صدر و تعامل دکتر جاسبی نقش مهمی در پیشرفت دانشگاه آزاد اسلامی داشته است.

وی اظهار داشت: دانشگاه ها پشتوانه علم و فرهنگ در هر کشور هستند و نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه نیروی انسانی کشور بسیار شاخص و برجسته است.

وی تصریح کرد:امروزجوانان و دانشجویان ایرانی به برکت انقلاب و دانشگاه آزاد اسلامی، کشورمان را در مسیر رشد، تعالی و پیشرفت قرار داده اند.

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس یادآور شد:دانشگاه آزاد اسلامی در جهت توسعه سطح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته است.



